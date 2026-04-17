식사 데이트권 구매 후 자택서 강제추행 혐의

[헤럴드경제=전새날 기자] 여성 인터넷방송 진행자(BJ)를 추행한 혐의로 체포된 유명 걸그룹 멤버 오빠가 구속 기로에 놓였다.

17일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 강제추행 혐의로 수사 중인 A씨에 대한 구속영장을 신청했다.

A씨는 지난 14일 저녁 강남구의 한 식당에서 피해자와 술을 마신 뒤 자기 집으로 데려가 부적절한 신체 접촉을 시도한 혐의로 현행범 체포됐다.

유명 걸그룹 멤버의 오빠인 A씨는 범행 이틀 전 피해자로부터 수백만원 상당의 ‘식사 데이트권’을 구매한 뒤 범행한 것으로 알려졌다.

피해자 측은 “남성이 성적 접촉은 않겠다고 약속했었다”며 “수차례 거부 의사에도 강제적 신체 접촉과 성폭행 시도가 있었다”고 주장했다. 반면 A 씨는 “신체 접촉은 있었으나 추행할 의사가 아니라 합의에 의한 것”이라며 혐의를 부인하고 있다.

이와 별도로 피해자는 이날 ‘사생활 사진들을 온라인에 공개하겠다’는 카카오톡 메시지를 받았다며 성폭력처벌법상 촬영물 이용 협박 등 혐의로 성명 불상자를 경찰에 고소했다. 경찰은 피해자에게 협박 메시지를 보낸 인물을 추적하고 있다.