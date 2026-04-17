檢총장 대행 요청에도 “책임자급은 소환 필요”

[헤럴드경제=전새날 기자] ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특위’ 더불어민주당 간사 박성준 의원은 증인으로 채택됐던 검사가 극단적 시도를 한 데 대해 17일 “안타까운 소식에 깊은 위로의 마음을 전한다”고 유감을 표했다.

박 의원은 이날 언론 공지를 통해 “빠른 쾌유를 바란다”며 이같이 전했다.

구자현 검찰총장 직무대행이 이날 퇴근길에 당시 평검사나 수사관들의 증인 채택을 철회해달라고 요청한 데 대해선 “그동안 이뤄진 기관 보고나 청문회에서도 조작 사건에 직접 연루된 증인 외에 평검사나 수사관에 대한 증인채택은 최소화해 왔다”고 답했다.

그러면서 “이번 국정조사는 개인의 일탈이 아니라 조직적으로 이뤄진 검찰의 조작수사 진상규명을 위한 것”이라며 “당시 수사를 기획하고 지휘한 책임자급 증인 소환은 진상규명과 국민의 알 권리를 위해 필요하다”고 선을 그었다.

앞서 대장동 2기 수사팀에서 대장동 사업을 설계한 남욱씨 등을 수사한 이 모 검사는 10일 국정조사 증인으로 오라는 연락을 받고 당일 극단적 시도를 해 응급실로 이송됐고, 현재 입원 치료 중인 것으로 전해졌다.

이에 대해 구 대행은 이날 서초구 대검 퇴근길에서 “향후 국정조사에서는 당시 평검사나 수사관들에 대한 증인 채택은 철회해 달라”며 “소환이 필요한 경우에도 재판에 미치는 영향을 고려해 신중하고 절제된 방식으로 진행해달라”고 호소했다.