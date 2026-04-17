객실 1박과 바비큐 세트 기본 구성 포함 자연 입지 반영한 차별화된 식사 경험을

[헤럴드경제=김명상 기자] 이랜드파크의 켄싱턴호텔앤리조트가 봄철 야외 수요를 반영해 지점별 특성을 반영한 바비큐 패키지를 6월 30일까지 운영한다.

이번 패키지는 각 지점의 자연 환경을 기반으로 야외 식사와 숙박을 결합한 상품으로 구성됐다. 산·숲·바다 등 입지에 따라 글램핑, 루프탑, 테라스, 펫 동반 등 다양한 형태로 운영된다.

먼저 패키지는 켄싱턴호텔 3곳(평창·설악·켄트호텔 광안리 by 켄싱턴)과 켄싱턴리조트 6곳(설악밸리·설악비치·가평·충주·경주·지리산남원) 등 총 9개 지점에서 이용할 수 있다. 구성은 객실 1박과 바비큐 세트(2~4인), 지점별 혜택으로 나뉜다.

켄싱턴호텔 평창은 ‘시그니처 글램핑 바비큐’를 운영한다. ‘켄싱턴 프렌치 가든’ 내 글램핑 공간을 활용한 상품이다. 패키지는 ▷객실 1박 ▷글램핑 바비큐 2인 ▷실내 수영장 및 사우나 3인(성인 2, 소인 1) ▷식음 바우처 1매로 구성됐다. 가격은 25만 9900원부터다.

켄싱턴호텔 설악은 ‘바비큐 인 포레스트’를 선보인다. 설악산 전망을 활용한 야외 바비큐 상품이다. 구성은 ▷객실 1박 ▷셀프 바비큐 2인 ▷켄싱턴 맥주 2캔이며, 가격은 19만 9900원부터다.

켄트호텔 광안리 by 켄싱턴은 ‘루프탑 바비큐’ 패키지를 출시했다. 15층 루프탑에서 바다 전망과 함께 이용하는 상품이다. 구성은 ▷객실 1박 ▷루프탑 바비큐 2인이다. 공식 홈페이지 예약 시 주중 체크아웃 고객에게 하이볼 1잔과 12시 레이트 체크아웃이 제공된다. 가격은 13만 9900원부터다.

이외에도 켄싱턴리조트 설악밸리는 단독형 객실 테라스를 활용한 ‘테라스 인 바비큐’를 운영한다. 설악비치는 ‘오션 셀프 바비큐’, 충주는 반려동물 동반이 가능한 ‘바비큐 인 포레스트’를 운영하는 등 지점별 특화 상품을 구성했다.

켄싱턴호텔앤리조트 관계자는 “야외 활동이 늘어나는 봄 시즌에 맞춰 나들이와 호캉스를 함께 누릴 수 있는 지점별 바비큐 패키지를 선보이게 됐다”고 말했다.