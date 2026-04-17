공동주택 102가구·오피스텔 34실 비규제 상품으로 진입 장벽 낮아

[헤럴드경제=신혜원 기자] 공동주택과 오피스텔로 구성된 ‘정동 롯데캐슬 136’이 17일 견본주택을 개관한다.

서울 중구 순화동 일원에 조성되는 정동 롯데캐슬 136은 롯데건설이 시공하고, 시행사 ‘지윰 21’이 분양한다. 59㎡(이하 전용면적) 공동주택(아파트형 주택) 102가구와 118~119㎡ 오피스텔 34실로 구성된다. 이 가운데 임대를 제외한 공동주택 62가구와 오피스텔 34실을 일반분양으로 공급한다.

일반분양 가구수는 공동주택 ▷59㎡A 33가구 ▷59㎡B 13가구 ▷59㎡C 16가구와 오피스텔 ▷118㎡ 17실 ▷119㎡ 17실로 이뤄진다. 실용성 높은 중·소형 평형 중심의 공동주택과 희소성을 갖춘 중형 오피스텔로 구성돼 직장인, 신혼부부 등 1~2인 가구의 수요가 높을 것으로 예상된다.

정동 롯데캐슬 136은 경제·행정·외교 기능이 집중된 서울 중심업무지구(CBD)에 위치해 직주 근접성이 뛰어나다. 시청, 서울역, 광화문 등 주요 일자리 밀집 지역과 가까워 출퇴근이 편리하며 금융기관, 대기업 본사, 언론사, 공공기관 등이 인근에 있다.

또한 반경 1km 내 수도권 지하철 1·2·4·5호선과 수도권 광역급행철도(GTX), 공항철도 등 6개의 주요 노선을 이용할 수 있다. 반경 500m 이내에 2호선 시청역과 충정로역, 5호선 서대문역이 위치하며, 4호선 회현역과 경의중앙선·GTX-A·공항철도 등이 지나는 서울역도 도보 거리에 있어 강남과 여의도, 용산 등 주요 업무지구로의 이동이 편리하다.

뿐만 아니라 서소문 역사공원, 아펜젤러 기념공원 등 녹지 공간과 서울시립미술관, 국립현대미술관, 덕수궁, 서울광장, 세종문화회관 등 문화시설이 인접해 있다. 롯데마트, 롯데아울렛 등 쇼핑시설과 강북삼성병원, 서울적십자병원 등 의료시설 이용도 편리하다. 덕수초, 창덕여중, 이화여고, 이화외고 등 명문 초·중·고교가 단지 반경 약 700m 내에 위치하며, 경기대학교 서울캠퍼스, 중앙대학교 평동캠퍼스도 가깝다.

커뮤니티 시설도 스크린골프장과 골프연습장을 비롯해 피트니스, 샤워실 등 다양하게 조성된다. 공동주택의 경우 59㎡ 모든 타입에 드레스룸이 마련된다. 타입별로 살펴보면 59㎡A·B 타입은 3베이(Bay) 판상형 구조와 ㄷ자형 주방 설계, 안방 화장대, 침실 붙박이장 등이 마련되며, 59㎡C 타입은 호텔식 특화 욕실 설계를 적용했다.

오피스텔 역시 모든 평형에 펜트리 3개와 안방 화장대, 드레스룸 등이 제공되며 119㎡의 경우 선호도 높은 4베이(bay) 판상형 구조로 설계됐다. 아울러 4도어 냉장고, F/S 세탁기, 전기 시스템 에어컨, 주방TV 등 고급 가전기기가 공동주택과 오피스텔 모든 평면에 무상으로 제공된다.

단지는 아파트형 주택과 오피스텔 등으로 구성된 비규제 상품으로, 아파트와 달리 최초 분양자에 한해 실거주 의무가 적용되지 않는다. 또한 만 19세 이상 국내 거주자라면 청약통장 여부, 거주지역과 관계없이 청약이 가능하며 재당첨 제한에서도 자유롭다.

오피스텔 청약 접수는 오는 22일이며 공동주택 청약접수는 27일이다. 당첨자 발표일은 30일이며 정당계약은 오피스텔 5월 1일, 공동주택은 5월 11~13일 3일간 진행된다.