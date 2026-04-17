[헤럴드경제=민성기 기자] 질병관리청이 코로나19 변이 바이러스 중 일명 ‘시카다(매미)’로 불리는 ‘BA3.2’ 유행 우려에 대해 현재 접종 중인 백신의 효과가 유효하다며 과도한 우려를 경계하고 나섰다.

질병관리청은 17일 코로나19 ‘BA3.2’ 변이와 관련, 세계보건기구(WHO)의 평가를 인용해 이같이 밝혔다.

질병청에 따르면 코로나19 오미크론 바이러스 아형의 하나인 ‘BA3’는 2022년 초에 잠시 나왔다 사라진 후 2024년 11월 남아프리카공화국에서 BA3의 하위 변이인 BA3.2로 처음 출현했다.

질병청은 해당 변이가 최근 유행하는 바이러스 및 접종 중인 백신(LP.8.1)과는 유전적으로 일부 차이가 있어 감염자가 늘어날 수는 있으나, WHO에서도 해당 변이가 중증도를 크게 높이는 것으로 평가하지 않고 있다고 전했다.

단, 국내에서도 BA3.2 증가와 함께 코로나19 감염이 늘어날 수 있는 만큼 상황을 면밀히 모니터링하겠다는 입장이다.

한국에서 BA.3.2 변이는 지난 1월 3.3%에서 2월에 12.2%, 3월에 23.1%로 빠르게 증가했다. BA3.2를 포함한 국내 코로나19 주요 변이 점유율은 3월 기준 PQ2 34.6%, NB1.8.1 34.6%, BA3.2 23.1%, XFG 3.8% 순이다.

질병청은 “BA3.2의 면역회피능력이 다소 증가해 감염자가 일부 늘어날 수는 있다”며 “국내도 BA3.2 증가와 함께 코로나19 전체 검출률 증가가 예상된다”고 설명했다.

그러면서 “여름철 코로나19 재유행 가능성에 대비해 65세 이상 어르신과 면역저하자 등 고위험군 대상 예방접종 기간을 6월30일까지 연장 시행할 예정”이라며 “앞으로도 코로나19 국내 상황을 면밀히 모니터링하면서, 최신 동향을 신속 투명하게 소통하도록 하겠다”고 덧붙였다.