2022 개정 교육과정 반영 신간 라인업 분석 학부모 최대 고민 ‘선행 학습’ 해법 제시 참가자 전원 카탈로그·로드맵·커피 쿠폰 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 천재교육은 초등 자녀를 둔 학부모와 초등 수학 교사를 대상으로 ‘초등 수학 참고서 맞춤 선택 가이드’ 온라인 세미나를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 세미나는 2022 개정 교육과정을 반영한 최신 초등 수학 교재를 소개하고, 다양한 참고서 가운데 자녀에게 적합한 교재를 선택할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 특히 학습 단계별 교재 구성을 한눈에 파악할 수 있는 ‘초등 수학 참고서 로드맵’을 공개하는 것이 핵심이다.

세미나는 학부모들이 가장 어려워하는 ‘선행 학습’에 대한 현실적인 가이드 제시에 초점을 맞췄다. 영역별 교재 라인업과 각 교재의 특징을 정리하고, 시기별·수준별 학습 계획 수립에 필요한 구체적인 방법도 함께 안내한다.

천재교육은 이번 세미나를 통해 방대한 초등 수학 참고서 체계를 구조화해 제시하고, 학습 단계에 맞는 교재 선택 기준을 제시할 계획이다. 이를 통해 학부모와 교사가 자녀 및 학생의 수준에 맞춘 학습 전략을 세울 수 있을 것으로 기대된다.

천재교육 관계자는 “초등 시기는 수학 학습 습관과 이해의 틀을 형성하는 중요한 시기”라며 “이번 세미나가 교재 선택과 학습 방향 설정에 실질적인 기준을 제시하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.