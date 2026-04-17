중동 리스크 속 ‘첫 우회 수송’

해수부 24시간 모니터링 등 안전 지원

[헤럴드경제=김선국 기자] 중동 전쟁 여파로 호르무즈 해협 통항이 제한된 가운데, 우리 선박이 홍해 우회 항로를 통해 원유를 국내로 들여오는 데 처음으로 성공했다.

해양수산부는 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해 항로를 따라 안전하게 항해를 마쳤다고 17일 밝혔다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 홍해를 이용한 첫 원유 수송 사례다.

홍해는 예멘 후티 반군의 활동 거점과 인접한 고위험 해역이다. 2023년 10월 이스라엘-하마스 무력 충돌 이후 이 일대에서 발생한 선박 피격 사건은 79건에 달한다.

그동안 정부는 안전 문제로 홍해 항로 활용에 신중한 입장을 유지해 왔다. 그러나 원유 수급 불안이 커지면서 우회 수송 필요성이 제기됐고, 지난 6일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 관련 방안이 공식 논의됐다.

이후 해수부는 산업통상자원부 등 관계 부처·업계와 협력해 홍해 우회 항로 확보를 추진해 왔다. 이번 수송은 정부 대응이 실제 성과로 이어진 첫 사례로 평가된다.

해수부는 선박의 홍해 통과 전 과정에 걸쳐 24시간 실시간 모니터링하고 항해 안전 정보를 제공하고, 선사와 상시 소통 체계를 유지하는 등 안전 지원을 강화했다.

황종우 해수부 장관은 “우리 선박과 선원의 안전을 최우선으로 하면서 관계기관·업계와 협력해 중동 지역 원유 수송에 차질이 없도록 대응하겠다”고 말했다.