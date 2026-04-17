ADB·과기정통부 워크숍 발표 아시아 산업 현장 AX사례 공유

NC AI가 아시아 고위급 무대에서 산업 특화 인공지능(AI)에 대한 기술 노하우를 공개했다.

NC AI는 지난 16일 아시아개발은행(이하 ADB)과 과학기술정보통신부가 공동 주관한 글로벌 워크숍에 공식 초청돼 아시아 주요국 고위급 정책 결정자를 대상으로 자사의 AI 기술을 발표했다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 한국의 선진 AI 생태계 구축 사례를 개발도상국에 전파하고자 필리핀 마닐라 ADB 본원에서 개최됐다. 현장에는 필리핀 디지털 부처 차관급 인사를 비롯해 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 몽골 등 아시아 주요국의 대통령실 AI 자문관·정부 고위 관계자들이 참석했다.

NC AI에 따르면 이번 초청은 ADB에서 ‘사우디 아람코 디지털 타깃 풀스택 AI 컨소시엄’의 선진 사례를 공식적인 공유 모델로 지목함에 따라 성사됐다. NC AI는 해당 컨소시엄 내에서 기술 구현의 중추 역할을 수행하고 있다.

NC AI는 세선에 참석해 실질적인 산업 전환을 위한 AI 전략에 대해 발표했다. 특수 산업의 도메인 데이터와 공정 프로세스를 이해하는 산업 맞춤형 풀스택 AI 설루션을 소개했다.

아울러 이를 기반으로 제조, 국방, 유통, 콘텐츠 등 대한민국 산업 현장의 효율을 높인 AI 전환(AX) 성과 사례를 공유했다.

이어 NC AI는 미래 핵심 기술인 피지컬 AI와 월드모델 기술을 바탕으로 글로벌 확장 로드맵을 공개했다. 물리적 세계를 제어하는 기술력을 기반으로, 한국의 산업 현장에서 검증된 AI 모델을 글로벌 시장으로 확산시키겠다는 청사진이다.

특히 NC AI는 모델 규모에 대한 경쟁에서 벗어나, 실제 산업 현장에서 작동하는 AI 개발에 집중하고 있다고 강조했다. 최근 이 회사가 발표한 월드 모델 연구 성과는 막대한 인프라 투자 없이도 최적화된 학습 구조를 통해 현장 적용이 가능한 기술력을 입증한 사례다.

NC AI는 자사의 접근 방식이 대규모 컴퓨팅 인프라 구축에 한계가 있는 아시아 국가들에 대안이 될 것으로 기대하고 있다.

이연수 NC AI 대표는 “이번 ADB 워크숍 초청은 NC AI의 기술이 글로벌 현장에 실질적인 해답을 줄 수 있음을 증명한 뜻깊은 사례”라며 “한국 산업 현장에서 검증된 최적의 공정 노하우와 AI 기술을 통합해 아시아 전역으로 전파하는 교두보 역할을 수행하겠다”고 밝혔다. 차민주 기자