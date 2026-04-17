LNG·플랜트사 파트너십 강화 도시개발·중동 복구사업 모색

대우건설이 일본 에너지 기업과 협력을 모색하며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

17일 대우건설에 따르면 김보현 대표이사 및 경영진들은 지난 12일 일본 출장길에 올랐다. 이들은 이날까지 도쿄에서 현지 주요 기업들과 협력 관계를 강화를 위한 논의를 진행한다.

이번 방문은 액화천연가스(LNG) 및 플랜트 분야에서 장기간 협업해 온 설계·구매·시공(EPC) 기업, 엔지니어링사와의 전략적 파트너십을 고도화하기 위한 차원이다.

대우건설은 토요 엔지니어링, 지요다, 제이지씨(JGC) 등과 LNG를 비롯해 암모니아, 비료, 석유화학 등 플랜트 전반으로 협력 범위를 확대하고 글로벌 시장에서 공동 사업 발굴을 본격화하기로 했다. 아울러 중동 지역 전후 복구 사업을 새로운 사업 기회로 주목하고 있으며 해당 분야에서의 공동 진출 및 협력 확대 방안도 논의했다.

토요 엔지니어링과는 플랜트 신규 사업 공동 발굴을 위한 포괄적 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 아울러 지요다, JGC와도 LNG 사업을 중심으로 협력 강화를 재확인했다. 김 대표는 “여러 프로젝트를 통해 신뢰를 쌓아온 파트너들과의 협업을 바탕으로 글로벌 에너지 시장에서 경쟁력을 더욱 높여 나갈 것”이라고 강조했다. 대우건설은 일본 대표 부동산 디벨로퍼인 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의하고, 이토추(Itochu) 상사와는 재생에너지 분야 협력과 더불어 수출신용기관(ECA) 금융을 활용한 유망 국가의 프로젝트 공동 발굴 및 사업화 기회도 모색했다.

김 대표는 “동남아를 비롯한 글로벌 시장에서 다양한 사업 기회를 적극 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

대우건설은 글로벌 플랜트 및 에너지 시장에서 경쟁력을 강화하고 도시개발과 신사업 분야에서도 협력 모델을 한층 고도화해 나갈 방침이다. 대우건설 관계자는 “이번 협력을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 한층 공고히 해 미래성장의 발판을 단단히 다지겠다”고 말했다. 홍승희 기자