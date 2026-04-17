[헤럴드경제=박연수 기자] 상미당홀딩스(옛 SPC그룹)는 전사적인 준법 문화 확산을 위해 ‘컴플라이언스 콘퍼런스’를 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 콘퍼런스는 지주회사 체제 전환 이후 계열사별 공정거래 자율준수 프로그램과 컴플라이언스 시스템의 구축·운영 현황을 종합적으로 점검하고 준법 경영 체계를 정착시키기 위해 마련됐다.

도세호 상미당홀딩스 대표이사와 박보영 컴플라이언스위원장의 인사말을 시작으로 지난해 전사 컴플라이언스 시스템의 운영 성과를 공유하고, 외부 전문가 교육이 진행됐다.

임성택 법무법인 지평 대표 변호사는 각사별 시스템 구축 결과를 분석하고, 향후 운영 방향을 제언했다. 계열사별 사업 특성에 맞춘 현장 중심의 컴플라이언스 관리 방안도 논의했다.

박보영 위원장은 “예방 중심의 리스크 관리, 의사결정의 투명성 제고, 준법문화 정착은 책임 있는 경영을 위해 매우 중요한 과제”라며 “독립적이고 객관적인 시각에서 회사의 준법경영 체계가 충실히 운영될 수 있도록 역할을 다하겠다”고 말했다.

상미당홀딩스는 국제 기준에 부합하는 준법 시스템 확립을 위해 2024년 말부터 미국 법무부 ‘ECCP(기업 컴플라이언스 프로그램 평가지침)’을 기준으로 각 계열사의 운영 체계를 점검하고 있다.

도세호 대표이사는 “지주회사 체제 아래 투명한 기업 구조와 책임 경영을 더욱 강화하기 위해서는 글로벌 스탠더드에 부합하는 컴플라이언스 체계가 무엇보다 중요하다”며 “준법이 일상적인 경영 문화로 자리 잡을 수 있도록 변화에 적극 동참해 달라”고 당부했다.