부동산 중개 애플리케이션 최초 구체적 특약 조건 안내 솔루션

[헤럴드경제=신혜원 기자] 부동산 플랫폼 직방이 인공지능(AI)을 통해 매물의 권리관계 및 주변 환경 리스크를 점검하는 ‘지킴진단’ 리포트 서비스를 정식 출시했다고 17일 밝혔다.

지킴진단은 업계 최초로 매물 진단 결과에 따라 상황별 맞춤 특약을 제시하는 서비스다. 부동산 계약 시 일반적으로 활용되는 기본 특약은 물론, 해당 매물의 권리관계와 거래 조건에 따라 반드시 포함해야 할 ‘구체적인 특약 조건’까지 함께 안내한다. 사용자가 계약할 곳의 주소만 입력하면 AI가 전세사기 가능성, 권리 분쟁 소지 등을 미리 점검하고, 권리관계, 거래·건물 유형 등에 따라 임차인의 권리를 보호하기 위한 맞춤형 특약을 제안한다.

이는 부동산 중개 거래 전 사용자가 스스로 리스크를 확인하게 해 중개 과정에서 발생할 수 있는 정보의 사각지대를 해소하고 맞춤형 특약을 활용해 거래 사고를 예방하는 역할을 한다.

지킴진단 서비스의 핵심 경쟁력은 직방 만의 독점적 데이터에 있다. 직방은 지난 수년간 중개 현장에서 확인한 수만건의 계약서를 AI 기반으로 자산화했다.

특히 이번 서비스 구현에 활용된 데이터는 실제 성사된 계약 사례를 포함해 검토 단계에서 중단된 사례 까지 모두 아우르는 수만건의 실전 노하우를 바탕으로 한다. 계약 검토 과정에서 참고한 판례를 함께 반영해 단순한 공공 데이터 조회를 넘어 실제 거래 현장에서 즉시 활용 가능한 분석 결과를 도출해 낸다.

주거 환경의 안전성에 민감한 1인 가구와 자녀가 있는 가구를 위한 치안 분석 기능도 차별화 요소다. 지킴진단은 집 주변에서 발생했던 범죄 사건 이력은 물론, 성범죄자 거주 여부 등 민감한 치안 데이터를 연동해 분석해 준다. 방범 폐쇄회로(CC)TV, 파출소 등 방범 시설의 분포를 시각화해 ‘안심하고 살 수 있는 곳’에 대한 객관적 지표를 제시한다.

직방은 업계에서 가장 폭넓은 아파트, 원룸, 빌라, 오피스텔 등 모든 주거 및 거래 유형에 대한 분석 범위를 확보했다. 서비스 출시를 기념해 신규 가입자 및 기존 회원에게는 1회 무료 이용권을 지급한다.

직방 관계자는 “지킴진단은 직방의 방대한 플랫폼 트래픽과 독점적 데이터를 결합해 수익화하는 AI 비즈니스 모델의 시작점”이라며 “앞으로도 압도적인 데이터 우위를 바탕으로 부동산 거래의 신뢰를 담보하는 차세대 주거 인프라 기술을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.