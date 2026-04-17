온라인 기반 무형유산 정보 및 소식 공유 국가유산진흥원 행사·프로그램 우선 참여 분기 및 연간 우수 활동가 선정하여 포상 4월 17일부터 5월 1일까지 온라인 접수

[헤럴드경제=김명상 기자] 국가유산진흥원은 오는 4월 17일부터 5월 1일까지 유네스코 무형유산 커뮤니티 ‘헤리티지-콕101’에서 활동할 인원 28명을 모집한다. ‘헤리티지-콕101’은 2025년 발족한 ‘유네스코-콕77’을 101명 규모로 확대하고 참여형 커뮤니티로 개편한 조직이다.

커뮤니티 구성원들은 온라인을 중심으로 활동하며, 유네스코 무형유산 관련 소식과 국가유산진흥원의 유네스코 무형유산 자문기구 사업 정보를 제공받는다.

또한 진흥원이 추진하는 무형유산 관련 행사와 프로그램에 우선적으로 참여할 수 있다. 활동을 통해 무형유산에 대한 관심을 공유하고 그 가치를 알리는 역할을 수행하게 된다.

신규 활동가에게는 소정의 ‘헤리티지-콕101’ 인증 기념품이 지급된다. 진흥원은 활동 실적에 따라 분기별 및 연간 우수 활동가를 선정해 포상할 계획이다.

유네스코 무형유산에 관심 있는 사람은 누구나 지원할 수 있으며, 신청 방법 등 자세한 사항은 국가유산진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.