LNG·재생에너지·도시개발 등 전방위 협력 논의 해외 710억 달러 실적 기반…성장 발판 강화

[헤럴드경제=홍승희 기자] 대우건설이 일본 에너지 기업과 협력을 모색하며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

17일 대우건설에 따르면 김보현 대표이사 및 경영진들은 지난 12일 일본 출장길에 올랐다. 이들은 이날까지 도쿄에서 현지 주요 기업들과 협력 관계를 강화를 위한 논의를 진행한다.

이번 방문은 액화천연가스(LNG) 및 플랜트 분야에서 장기간 협업해 온 설계·구매·시공(EPC) 기업, 엔지니어링사와의 전략적 파트너십을 고도화하기 위한 차원이다.

협력관계 기업 중 토요 엔지니어링은 석유화학 분야에서 축적된 기술력과 고도화된 엔지니어링 역량을 보유하고 있는 곳으로 손꼽힌다. 지요다와 제이지씨(JGC)는 글로벌 LNG 액화플랜트 시장에서 풍부한 수행 경험을 갖춘 대표적인 EPC 기업으로 평가된다.

대우건설은 토요 엔지니어링과 나이지리아 ‘인도라마 퍼틸라이저(Indorama Fertilizer) 프로젝트’를 공동 수행한 바 있으며, 지요다와는 러시아 사할린 LNG, 파푸아뉴기니 LNG 등 주요 LNG 프로젝트에서 협업을 이어왔다.

JGC와는 예멘 LNG 탱크, 사우디아라비아 자잔(Jazan) 정련소 등 다양한 석유화학 및 정유 프로젝트에서 협력한 경험이 있다.

대우건설은 이들 기업과 LNG를 비롯해 암모니아, 비료, 석유화학 등 플랜트 전반으로 협력 범위를 확대하고 글로벌 시장에서 공동 사업 발굴을 본격화하기로 했다. 아울러 중동 지역 전후 복구 사업을 새로운 사업 기회로 주목하고 있으며 해당 분야에서의 공동 진출 및 협력 확대 방안에 대해서도 논의를 진행했다.

토요 엔지니어링과는 플랜트 신규 사업 공동 발굴을 위한 포괄적 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

김 대표는 “토요 엔지니어링은 나이지리아 ‘인도라마 퍼틸라이저 프로젝트’를 통해 10여 년간 협력해 온 핵심 파트너”라며 “이번 MOU를 계기로 새로운 사업 기회를 함께 만들어 나가길 기대한다”고 밝혔다.

아울러 지요다, JGC와도 LNG 사업을 중심으로 협력 강화를 재확인했다. 김 대표는 “여러 프로젝트를 통해 신뢰를 쌓아온 파트너들과의 협업을 바탕으로 글로벌 에너지 시장에서 경쟁력을 더욱 높여 나갈 것”이라고 강조했다.

대우건설은 일본 대표 부동산 디벨로퍼인 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의하고, 이토추(Itochu) 상사와는 재생에너지 분야 협력과 더불어 수출신용기관(ECA) 금융을 활용한 유망 국가의 프로젝트 공동 발굴 및 사업화 기회도 모색했다.

김 대표는 “베트남을 핵심 전략 시장으로 삼고 재생에너지와 함께 부동산 개발 시장의 성장세 및 투자 수요 확대에 대응하고 있다”며 “동남아를 비롯한 글로벌 시장에서 다양한 사업 기회를 적극 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

대우건설은 일본 기업들의 설계·기술 역량과 자사의 시공·프로젝트 관리 역량을 결합해 글로벌 플랜트 및 에너지 시장에서 경쟁력을 강화하는 한편, 도시개발과 신사업 분야에서도 협력 모델을 한층 고도화해 나갈 방침이다.

대우건설 관계자는 “대우건설은 창사 이래 50개국, 481개 해외 공사 수행을 통해 총 710억 달러 규모의 실적을 축적하며 기술력과 프로젝트 수행 역량을 널리 인정받고 있다”며 “이번 협력을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 한층 공고히 해 미래성장의 발판을 단단히 다지겠다”고 전했다.