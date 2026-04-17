난치성 뇌질환의 직접적 원인 규명 올해부터 상금 1억원으로 증액

[헤럴드경제=김광우 기자] 세브란스병원 난치성 뇌질환의 직접적 원인을 규명하고 새로운 치료법을 제시한 이정호 한국과학기술원(KAIST) 의과학대학원 교수가 ‘제8회 연세조락교의학대상’을 수상했다고 17일 밝혔다.

지난 10일 서울 세브란스병원 은명대강당에서 ‘제8회 연세조락교의학대상’ 시상식이 열렸다. 이 상은 용운장학재단과 연세대학교 의과대학이 국내 기초 및 중개의학을 지속 발전시키고자 공동으로 만든 의학상이다.

기존 명칭은 ‘용운의학대상’이었다. 하지만 지난 2023년부터 ‘연세조락교의학대상’으로 명칭을 변경했다. 기부자의 뜻을 기리기 위해서다. 제6회부터는 연세조락교의학포럼을 개최할 수 있도록 지원하고 있다.

이정호 교수는 뇌전증, 뇌종양, 알츠하이머병 등 난치성 뇌질환의 직접적 원인이 뇌 줄기세포 등에서 기원한 후천적 돌연변이 ‘모자이시즘’일 것이라는 새로운 개념을 제시하는 등 관련 분야를 개척하고 있다.

나아가 질병의 분자생물학적 발생 기전을 규명해 새로운 유전자 진단과 치료법을 선보였다. 이를 통해 기술 수출도 성공해, 다케다-뉴욕과학 아카데미가 주관하는 ‘과학혁신가상(Innovators in Science Award)’을 한국인 최초로 수상했다.

아울러 국제학술지인 ‘사이언스(Science)’, ‘캔서 디스커버리(Cancer Discovery)’ 등에 악성 뇌종양 기원과 진화 관련한 연구 성과를 발표했다. 그간 뇌 체성 돌연변이 연구 분야에서도 세계적 권위의 국제학술지에 60편 이상의 논문을 게재해 왔다.

세브란스병원 관계자는 “이번 제8회 연세조락교의학대상부터는 용운장학재단의 의견으로 상금을 1억원으로 증액했다”며 “이정효 교수의 해당 연구 내용은 ‘제3회 연세조락교의학포럼’에서도 발표할 예정”이라고 설명했다.