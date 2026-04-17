아프리카 순방 중 “종교 이용한 전쟁 정당화” 비판 “군사·정치 이익 위해 신의 이름 조작” 강경 발언 이란 전쟁 두고 트럼프 행정부와 갈등 이어져 트럼프 “교황, 현실 이해해야” 견해차 재확인

[헤럴드경제=서지연 기자] 레오 14세 교황이 전쟁을 이끄는 일부 지도자들을 “한 줌의 폭군들”이라고 지칭하며 강도 높게 비판했다. 최근 이란 전쟁을 둘러싸고 도널드 트럼프 미국 대통령과 갈등을 이어온 가운데 나온 발언이다.

로이터와 AFP통신 등에 따르면 아프리카 4개국을 순방 중인 교황은 16일(현지시간) 카메룬 북서부 바멘다에서 연설하며 “한 줌의 폭군들이 세상을 짓밟고 있다”고 말했다.

교황은 특히 종교를 전쟁 정당화에 활용하는 지도자들을 겨냥했다. 그는 “신성한 것을 암흑과 오물 속으로 밀어 넣으면서 종교와 신의 이름을 군사적·경제적·정치적 이익을 위해 조작하는 이들에게 화가 미치리라”고 밝혔다. 이어 “신의 창조물을 착취하는 행위는 모든 양심이 거부해야 한다”고 강조했다.

또 “전쟁의 달인들은 파괴는 한 순간이지만 재건에는 평생이 걸린다는 사실을 외면한다”며 “살인과 파괴에는 막대한 자금이 투입되지만 치료와 교육, 복구를 위한 재원은 부족한 현실을 외면하고 있다”고 지적했다.

이번 발언은 종교 지도자로서는 이례적으로 수위가 높다는 평가다. 외신들은 교황이 최근 이란 전쟁을 둘러싸고 종교적 수사를 동원해 군사행동을 정당화하려는 흐름에 대해 공개적으로 문제를 제기한 것으로 해석했다.

앞서 교황은 지난달에도 피트 헤그세스 미국 국방장관을 겨냥해 “손에 피를 묻힌 지도자들의 기도는 받아들여지지 않을 것”이라고 언급한 바 있다. 이후 트럼프 행정부와의 긴장이 이어지고 있다.

트럼프 대통령 역시 교황을 향해 공개적으로 불만을 드러내왔다. 그는 소셜미디어를 통해 교황이 범죄 문제에 “나약하다”고 비판했고, 외교 정책에 대해서도 부정적인 평가를 내놓았다. 또 자신을 예수에 빗댄 인공지능 이미지 게시로 종교계 반발을 불러일으키며 논란을 키우기도 했다.

다만 트럼프 대통령은 이날 발언에서는 수위를 일부 조절했다. 그는 “교황은 이란이 지난 몇 달간 4만2000명 이상의 비무장 시위대를 살해했다는 사실을 이해해야 한다”며 “이것이 현실”이라고 말했다. 그러면서도 “교황과 싸우고 있는 것은 아니다”라고 언급해 갈등을 완전히 격화시키지는 않는 모습이다.