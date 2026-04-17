휘경이문누리종합사회복지관-동주민센터 협력

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 동대문구(구청장 이필형)는 주민 생활권 안에서 복지 사각지대를 더 빨리 찾아내고 필요한 지원을 제때 연결하기 위해 권역별 지역밀착형 복지체계 확대에 속도를 내고 있다고 밝혔다.

구는 지난 3월 19일 동대문종합사회복지관에서 신설동·용두동·제기동·전농1동·청량리동 등 제1권역 5개 동주민센터와 업무협약을 맺은 데 이어, 4월 15일에는 휘경이문누리종합사회복지관에서 회기동·휘경1동·휘경2동·이문1동·이문2동 등 제3권역 5개 동주민센터와 추가 협약을 체결했다. 주민 생활 반경에 맞춘 권역별 협력망을 넓히면서 지역 특성과 주민 수요를 반영한 복지 안전망의 틀도 한층 촘촘해졌다는 평가다.

이번 협약의 핵심은 복지관과 동주민센터가 가진 정보와 현장 접점을 하나로 묶는 데 있다. 동주민센터는 생활 현장의 작은 변화를 먼저 살필 수 있고 복지관은 사례관리와 민간 자원 연계에 강점이 있다. 위기 가구를 더 빠르게 찾아낼 수 있고, 발굴 이후 지원도 끊기지 않고 이어질 수 있다.

구는 앞으로 복지 사각지대 발굴, 위기 가구 사례관리, 주민 참여형 복지사업, 민관 자원 공유, 지역 네트워크 활성화 등을 권역별 협력의 중심 과제로 삼을 방침이다.

이필형 동대문구청장은 “복지는 주민이 필요로 하는 순간 가장 가까운 곳에서 시작돼야 한다”며 “권역별 민관 협력을 계속 넓혀 주민이 체감하는 생활복지를 실현하겠다”고 말했다.