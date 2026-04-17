지구의 날 맞아 ‘아이클린 캠페인’ 진행…6년간 376명 참여 유치원 찾아가는 환경 교육…씨앗 키트·에코 연필로 실천까지 연결

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원그룹은 지구의 날을 앞두고 어린이 대상 환경 교육 사회공헌 활동 ‘교원웰스 아이클린 캠페인’을 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 지난 15일부터 16일까지 이틀간 서울 송파유정유치원과 참사랑유치원에서 진행됐으며, 총 77명의 아동이 참여했다.

‘교원웰스 아이클린 캠페인’은 아이들이 환경 보호의 중요성을 쉽고 흥미롭게 이해하고, 일상에서 실천 가능한 친환경 습관을 형성할 수 있도록 기획된 체험형 교육 프로그램이다. 2021년 시작 이후 올해로 6회째를 맞았으며, 누적 참여 아동은 376명이다.

프로그램은 공기정화 식물을 활용한 아트 클레이 만들기, 미세먼지를 주제로 한 인형극, 환경 율동 등 체험 중심 콘텐츠로 구성됐다. 어린이들이 놀이를 통해 자연의 소중함과 환경 보호의 필요성을 자연스럽게 체득할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

교원그룹은 향후에도 미래 세대를 위한 환경 교육 프로그램을 지속 확대해 나간다는 계획이다. 한편 학습 지원, 해외 문화체험, 유소년 스포츠 후원 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 아동·청소년 대상 지원을 이어가고 있다.