[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 (재)부산과학기술고등교육진흥원은 17일부터 다음달 7일까지 ‘해양신산업 선도분야 발굴 및 육성 지원사업’ 신규 지원 과제를 공모한다고 밝혔다. 이 사업은 시가 총괄 관리하고, 진흥원에서 전담 추진한다.

해양신산업 선도분야 발굴 및 육성 지원사업은 ‘신(新)해양수도’ 전략의 일환으로, 부산을 글로벌 해양 선도도시로 도약하기 위해 추진된다.

이번 공모는 ‘부산형 해양신산업 선도전략 수립 정책연구’를 바탕으로 ▷해양신산업 기획지원 ▷비즈니스 모델 실증 지원의 두 분야로 나눠 진행된다. 정책연구에서 도출된 부산형 해양신산업 6대 분야는 ▷해양모빌리티·기자재 ▷해양금융 ▷스마트항만서비스 ▷블루푸드·바이오 ▷해양에너지·환경 ▷해양레저관광 등이다.

신규 기획과제 12건과 실증 시범 사업 1건을 선정하며, 기획과제에는 과제 구체화를 위한 연구비 4000만원에서 7000만원 내외, 실증 시범 사업에는 3억원 이내의 사업비를 지원한다. 시는 다음달 중 사업 평가를 거쳐 최종 지원 대상을 선정할 예정이다.

이번 공모에는 해양신산업 분야의 창의적 아이디어를 보유한 산·학·연·관 연구자와 전문가 누구나 참여할 수 있다. 신청은 진흥원 누리집(www.bistep.re.kr) 공고문을 참고해 신청 서류를 작성한 후, 다음달 7일까지 전자우편(research@bistep.re.kr)으로 제출하면 된다.

자세한 사항은 공고문을 확인하거나 진흥원(☎ 051-795-5051, 5052, 5058)으로 문의하면 된다.