6월 7일까지 용궁 테마 ‘바다모험전’ 진행해 인기 캐릭터 활용한 9개 테마존 아쿠아리움 한정판 랜덤 키캡 키링 출시 3일 만에 완판

[헤럴드경제=김명상 기자] 롯데월드 아쿠아리움은 데브시스터즈의 대표 IP ‘쿠키런’과 협업해 선보인 봄 시즌 축제 ‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’이 인기리에 열리고 있다고 밝혔다.

롯데월드 아쿠아리움에 따르면 이번 협업을 통해 아쿠아리움 전역을 쿠키런 세계관으로 구현한 결과, 축제 기간 방문객은 전년 동기 대비 약 27% 증가했다. 해외 입장객도 약 13% 늘어 글로벌 IP의 시장 영향력을 보여줬다.

6월 7일까지 진행하는 이번 축제는 한국 전래동화 ‘용궁’을 주제로 아쿠아리움을 연출했다. ‘용감한 쿠키’, ‘밀키웨이맛 쿠키’ 등 캐릭터가 등장하며, 해양생물 관람과 캐릭터 체험을 결합한 공간 연출로 차별화를 시도한 것이 특징이다.

아쿠아리움에는 총 9개 테마존이 마련됐다. 입구 ‘웰컴존’을 시작으로 ‘향기가득 연꽃 낙원’, ‘꿈꾸는 인어의 바다’, ‘푸른 해초숲’, ‘컬러링 체험존’ 등이 이어지며, 메인 수조의 ‘신비로운 용궁의 입구’와 ‘비밀 물결통로’, 극지방 존의 ‘용왕의 보물창고’ 등으로 구성됐다. 관람 동선에 맞춘 테마형 공간 구성으로 체험 요소를 강화했다.

주말과 공휴일에는 ‘용감한 쿠키’와 ‘바다요정 쿠키’ 캐릭터 공연과 포토타임이 운영된다. 또한 테마존별 미션을 수행하는 ‘AR 스탬프 투어 패키지’를 통해 참여형 콘텐츠도 제공한다.

아쿠아샵에서는 한정판 협업 굿즈를 판매해 좋은 반응을 얻었다. ‘랜덤 키캡 키링’은 판매 시작 3일 만에 준비 물량이 모두 소진돼 재입고가 진행 중이다. 증정용 부채와 피크닉 매트도 준비 물량이 모두 소진된 것으로 알려졌다.