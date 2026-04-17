클로드·제미나이 등 전사 도입 CTO가 직접 AI 업무 플랫폼 구축

[헤럴드경제=유동현 기자] 코빗은 전사적인 업무 생산성 향상을 위해 ‘AI(인공지능) 퍼스트’ 조직으로 전환을 본격화한다고 17일 밝혔다.

코빗은 주요 AI 도구를 전사적으로 도입한다. 자체 업무 플랫폼 구축, 채용 시 활용 역량 평가까지 AI를 활용한다는 계획이다. 현재 클로드(Claude), 제미나이(Gemini) 등 생성형 AI 서비스를 전 직원에게 제공하고 있다.

사내 시스템에 대한 접근성과 보안 환경을 고려해 이정우 최고기술책임자(CTO)가 직접 사내 AI 업무 플랫폼을 구축해 운영하고 있다. 이 플랫폼은 검색증강생성(RAG) 기술을 기반으로 사내 문서·데이터베이스·업무 시스템을 통합 연결한다. 비개발 직군도 자연어로 사내 데이터를 조회하고 차트를 생성할 수 있고, 개발자는 AI 코딩 도구에서 사내 지식 기반에 직접 접근할 수 있다.

컴플라이언스(준법) 분야에서는 각종 보고서 작성과 이상거래감시(FDS)에 AI를 적용하고 있다. 개발 분야에서는 기획자와 디자이너가 AI를 활용해 직접 제품을 개발하는 사례도 나오고 있다. AI를 활용한 뉴스·콘텐츠 생성 기능도 코빗 서비스에 탑재될 예정이다.

이정우 CTO는 “생성형 AI를 도입하는 것은 시작일 뿐이고, 사람들 머릿속에만 있는 지식을 AI가 활용할 수 있는 형태로 만들어가는 것이 진정한 AI 전환”이라며 “전 구성원의 AI 활용도를 핵심 평가 지표로 삼는 등 AI 중심의 조직 체질 개선을 이어갈 계획”이라고 했다.