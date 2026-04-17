비상경제본부회의 “중동전쟁 대응능력이 국가경쟁력” 요소 재고 3개월분 여력, 재고 불균형 선제 대응” 고유가 피해지원금 등 10.5조원 상반기 85% 집행

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 차량용 요소·요소수 수급 불안에 대응해 이달 말 공공비축분 방출을 추진하겠다고 밝혔다.

구 부총리는 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석 중 영상으로 비상경제본부 회의를 주재하며 “전체 요소 재고는 약 3개월분의 여력이 있으나 기업 간 재고 불균형에 선제적으로 대응하기 위한 조치”라며 이같이 말했다.

이날 회의에는 거시경제·물가, 에너지 수급, 금융안정, 민생복지, 해외상황관리 등 5개 실무대응반과 관계 부처가 참여해 중동전쟁 관련 대응 상황을 점검했다.

구 부총리는 “중동전쟁은 현재 세계 경제의 가장 큰 위험 요인”이라며 고유가에 따른 물가 압력, 공급망 교란, 금융시장 불확실성 등을 주요 리스크로 지목했다. 이어 국제통화기금(IMF)이 ‘세계경제가 다시 한번 시험대에 올랐다’고 평가하며 올해 세계경제 성장률 전망치를 기존 3.3%에서 3.1%로 0.2%포인트 하향 조정한 점을 언급했다.

그는 “지금은 중동전쟁에 대한 대처 능력이 곧 국가경쟁력”이라며 “중동전쟁이 끝나는 것이 명확해질 때까지 비상경제 대응체계를 확고하게 유지하고 공급망 및 민생 애로에 적극 대응해 나가겠다”고 강조했다.

‘전 국민 공급망 애로 핫라인’을 통해 현장기업의 애로를 규제 특례와 적극행정으로 신속하게 해결한 점도 부각했다. 원자재 가격상승에 따른 공공계약금액 조정 제한기간 완화, 계약기금 연장 및 지체상금 면제, 계약보증금의 지방세입 귀속 면제, 원유 수입 정유기업의 관·부가세 납부유예 등이다.

구 부총리는 각 부처에 고유가 피해지원금 등 국회를 통과한 추가경정예산(추경)의 신속한 집행에 만전을 기해달라고 당부했다. 그는 “27일부터 지급되는 고유가 피해지원금 등 신속집행관리 대상 10조5000원은 상반기 내 85% 이상 집행되도록 노력을 다하겠다”고 했다.

또 호르무즈 해협을 통과하는 우리 선박의 안전 확보를 위해 통항 정보 제공과 24시간 기술지원 체계를 가동하는 한편, 원유·나프타 등 핵심 품목의 물량 확보 등 공급망 안정화를 위한 국제 공조에도 적극 나서달라고 말했다. 이 밖에 이달 15일부터 시행한 기초유분 7종 매점매석 금지 및 긴급 수급조정 조치의 실효성 확보를 위한 현장 점검 강화도 당부했다.