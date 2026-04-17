글로벌 공급 위기 등 건설업 애로사항 청취 김윤덕 장관 “대우건설, 핵심파트너 역할 기대”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 김윤덕 국토교통부 장관이 가덕도신공항 부지조성공사의 수의계약 업체인 대우건설에 “2035년 개항 목표 달성을 위한 핵심 파트너로서 역할을 기대한다”고 말했다.

17일 국토부에 따르면 김 장관은 지난 16일 오후 서울 국토발전전시관에서 정원주 대우건설 회장과 면담을 갖고 가덕도신공항 공사의 성공적인 추진을 당부했다. 김 장관은 이 자리에서 “그룹 차원의 적극적인 노력도 해달라”고 전했다.

지난달 20일에도 홍지선 국토부 2차관은 김보현 대우건설 대표이사를 만나 가덕도신공항의 중요성을 강조했었다. 김 장관은 정 회장에게 “가덕도신공항은 동남권 관문공항으로서 국토 균형발전 기여 등 국가적으로 매우 중요한 사업”이라고 언급했다. 또 착공 전 토지 보상 및 주민 이주 완료 등 행정지원 제공을 약속하며 개항을 차질없이 추진해달라고 했다.

김 장관은 그러면서 “원활한 사업 추진을 담보하기 위해 전문가를 활용해 회사의 재무상황을 주기적으로 모니터링하고, 하도급 및 근로자·장비·자재 대금을 직접 지급하는 시스템을 마련할 것”이라며 “설계도서 품질 제고를 위해 다층적으로 검증할 계획”이라고 설명했다. 이에 대한 대우건설 측의 협조도 요청했다.

김 장관은 해당 사업으로 삶의 터전을 상실하는 주민에 대한 지원사업에 대해서도 회사가 관심을 가지고 주민 우선 고용 등을 협조해달라고 했다. 또 가덕도신공항 현장이 두꺼운 연약지반이 형성돼 있고 수심이 깊고 파도가 높은 환경인 점도 강조했다. 이어 “가덕도신공항이 대우건설의 기술력을 증명하는 대표 사업이 될 수 있도록 그룹 역량을 최대한 발휘해 줄 것”을 주문했다.

아울러 최근의 글로벌 공급망 위기가 사업 리스크로 전이되지 않도록 그룹 차원의 조달 네트워크 활용 등 대응방안을 선제적으로 검토해 줄 것을 당부했다. 최근 원자재 가격 급등에 따른 건설업계 애로사항을 충분히 공감하며 관련한 지원방안도 강구하고 있다고 전했다.