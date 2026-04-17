중동 리스크 대응 해법 제시…연동제 실무·지원사업 한자리에 중소 제조업 원가 부담 완화 초점…현장 안착 속도전

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 17일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 협동조합 및 중소기업 임직원을 대상으로 ‘납품대금 연동제 활용전략 세미나’를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 최근 중동 사태로 나프타 등 주요 원자재 가격 변동성이 확대되면서 가격 대응력이 취약한 중소 제조기업의 부담이 커진 데 따른 대응책 마련 차원에서 기획됐다.

행사는 ▲납품대금 연동제 활용전략 및 제도 설명 ▲연동 약정 체결 실무 ▲납품대금 연동제 지원사업 안내 순으로 진행됐다. 중소기업이 실제 계약에 연동제를 적용할 수 있도록 실무 중심 내용을 강화한 것이 특징이다.

중소기업중앙회는 중소벤처기업부가 지정한 ‘납품대금 연동 확산 지원본부’로서 현장 설명회와 컨설팅 지원 등을 병행하며 제도 확산과 현장 안착을 추진하고 있다.

양찬회 중소기업중앙회 전무이사는 “중동 전쟁 장기화로 주요 원자재 가격이 단기간에 급등하며 중소기업의 원가 부담이 크게 증가하고 있다”며 “납품대금 연동제가 현장에 빠르게 정착할 수 있도록 제도 안내와 홍보를 강화하고, 연동약정 체결을 위한 컨설팅 지원도 지속 확대할 것”이라고 밝혔다.

한편 중소기업중앙회는 ‘주요 원재료 확인 등 연동약정 체결 지원사업’ 참여기업을 상시 모집하고 있으며 관련 내용은 중소기업중앙회 홈페이지에서 확인할 수 있다.