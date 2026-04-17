[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구는 지난해 장애인 구직자 125명 가운데 81명이 일반 기업에 취업해 취업률 64.8%를 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 전국 장애인 취업률(34.5%)의 약 1.9배 수준이다.

송파구는 이같은 성과의 배경에는 장애인직업재활지원센터를 통해 운영 중인 ‘맞춤형 통합고용지원시스템’이 있다고 설명했다.

해당 시스템은 개인의 특성과 학습능력에 맞춰 ▷직업상담 ▷기초 직업적응훈련 ▷현장 중심 직업훈련 ▷밀착형 지원고용 ▷취업 후 사후관리까지 5단계로 구성된다. 직무 탐색부터 취업 이후 적응까지 전 과정을 연계한 것이 특징이다.

중증장애인은 직장 적응 과정에서 어려움을 겪는 경우가 많아 근무 지속 여부가 성과를 좌우한다. 이에 송파구는 현장 경험과 사후관리를 강화해 조기 퇴사를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

일자리를 희망하는 중증장애인은 동주민센터 또는 송파구장애인직업재활지원센터를 통해 상담 신청할 수 있다. 전화나 방문으로도 상시 접수 가능하다.