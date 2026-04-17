‘강남 메디컬 투어 위드 아사스’ 개최 방글라데시, 멕시코, 헝가리 등 16개국 참여

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강남구가 지난 16일 주한대사부인회(ASAS) 소속 회원 을 초청해 ‘강남 메디컬 투어 위드 아사스(Gangnam Medical Tour with ASAS)’를 진행했다.

이번 행사는 강남의 의료와 뷰티, 관광 자원을 함께 알리는 외교 네트워크형 홍보 투어 프로그램으로 마련됐다. 방글라데시, 멕시코, 헝가리 등 16개국에서 참여했다

행사는 관내 여성병원인 강남차여성병원 방문을 시작으로 강남메디컬투어센터 투어, 협력기관 홍보존 운영, K-뷰티 체험 프로그램 순으로 진행됐다. 특히 강남차여성병원과 주한대사부인회 간 업무협약(MOU)이 체결돼 의료관광과 건강 프로그램 분야 협력 기반을 마련했다. 김여악 차국제병원 원장이 ‘줄기세포 치료 및 안티에이징’ 강연도 진행했다.

행사장에는 협력 의료기관과 관련 기업이 참여한 의료관광 홍보존도 마련됐다. 밝은성모안과는 검안기 검사와 안과 수술 정보를 소개했다. 삼사오성형외과는 피부 측정 체험과 피부·안티에이징 상담을 진행했다. 이문원한의원은 두피 검사와 탈모 치료를 안내했고, 해우광해외무역은 자체 브랜드 화장품과 컨시어지 서비스를 소개했다. KMI한국의학연구소도 건강검진 프로그램을 선보이며 외국인 수요자 맞춤형 서비스를 알렸다.

참가자들은 협력 의료기관 5곳도 직접 찾았다. 뷰성형외과, JK성형외과, 닥터진의원, 서울리거피부과, 디오디피부과의원 청담을 방문해 첨단 의료시설과 다양한 메디컬 서비스를 체험했다. 퍼스널컬러 진단과 메이크업 활용법을 배우는 K-뷰티 프로그램도 함께 진행해, 의료와 뷰티를 결합한 강남 의료관광의 경쟁력을 효과적으로 알렸다.

이번 행사에는 지역 간 협업 요소도 담았다. 강남구 자매결연 도시인 원주시를 대표하는 옻칠 공예 작품과 한국옻칠공예대전 수상작을 전시하고, 원주 쌀로 만든 대통령상 수상 전통주 ‘모월주’를 웰컴 드링크로 선보여 한국 문화의 매력도 함께 소개했다.

구는 이 같은 해외 네트워크를 활용한 홍보뿐만 아니라 일본 골든위크(4월)와 중국 노동절(5월) 등 방한 수요가 집중되는 시기를 겨냥한 ‘중·일 골든위크 프로모션 인 강남’을 준비하고 있다. 이번 프로모션에는 협력 의료기관과 일반기관 등 약 40개소가 참여하며, 강남메디컬투어센터에서는 뷰티 제품 전시와 체험 프로그램, 포토부스 운영, 웰컴 기프트 제공 등을 진행한다. 참여 기관들은 당일 진료 서비스와 미용 시술·수술 할인, 자체 제작 뷰티 제품 할인 혜택을 제공할 계획이다.

조성명 강남구청장은 “이번 프로그램이 강남의 우수한 의료 인프라와 K-뷰티, 문화 콘텐츠를 함께 보여주며 의료관광 도시로서의 강점을 입체적으로 알린 자리였다”며 “앞으로도 해외 네트워크를 넓히고 의료기관과의 협력을 강화해 강남만의 차별화된 의료관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.