[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구 보건소가 중동 지역 전쟁 장기화로 인한 의료용 소모품 공급 불안정에 대응하기 위한 선제 조치에 나선다.

최근 의료용 소모품 공급이 불안정해지면서 주사기 품절과 납기 지연 사례가 발생하고 있어 국가예방접종사업(NIP)의 차질이 우려되는 상황이다. 이에 구는 보건소에 비축된 일회용 주사기 일부를 위탁의료기관에 배분하는 등 안정적인 예방접종 환경 유지를 위해 발 빠르게 대응하고 있다.

구는 관내 국가예방접종 위탁의료기관을 대상으로 주사기 재고량과 사용 가능 기간을 긴급 조사하고, 수급 불균형이 예상되는 기관을 중심으로 현황을 살펴보고 있다.

특히 구로구 의사회와 협력해 주사기 수급이 시급한 의료기관을 우선 선별하고, 관내 위탁의료기관 40개소를 대상으로 보건소 예방접종실에서 보유 중인 3cc 일회용 주사기 4700개를 배분할 계획이다. 기간은 4월 17일부터 4월 23일까지 각 의료기관이 보건소 예방접종실을 방문해 수령하는 방식으로 운영된다.