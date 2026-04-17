참여 매장에 전문업체의 방문 컨설팅 지원

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구는 식품안전보호구역 내 편의점과 마트 등을 대상으로 ‘우리아이 건강키움 존’ 참여를 적극 독려한다고 17일 밝혔다.

’우리아이 건강키움 존(Zone)‘은 편의점, 마트 등의 매장에서 우유, 두유, 달걀 등 건강식품을 눈에 잘 띄는 위치에 모아 진열하는 사업이다.어린이 눈높이의 진열대에서 고염·고당 식품 대신 건강식품을 우선 배치함으로써 어린이들이 보다 쉽게 건강한 식품을 선택할 수 있도록 유도하는 데 목적이 있다.

사업의 효과적인 안내를 위해, 구는 오는 30일까지 실시하는 ’어린이 기호식품 조리‧판매업소 지도‧점검‘과 연계해 홍보를 병행할 계획이다.

구는 학교 주변의 건전하고 위생적인 식품 판매 환경을 조성하기 위해 매년 정기적으로 어린이 기호식품 조리‧판매업소 지도‧점검을 시행하고 있다.

이번 점검은 식품안전보호구역 내 일반(휴게)음식점, 제과점, 슈퍼마켓, 편의점 등 어린이 기호식품 취급 업소 595개소를 대상으로 진행한다. 점검에는 전담관리원 25명이 투입된다.

주요 점검 내용은 영업자가 지켜야 할 ’기본 안전 수칙‘ 중심의 위생 점검, 어린이 식생활안전관리 특별법에 따른 판매금지 준수 여부 , 식품안전보호구역 표지판 설치 실태조사 등이다.

점검 결과 경미한 위반 사항은 현장에서 즉시 시정·계도하고, 중대한 위반 사항은 관련 법에 따라 처분할 계획이다

전담관리원은 점검과 함께 ’우리아이 건강키움 존‘ 포스터를 배부하는 등 사업 참여를 안내할 예정이다. 참여를 신청한 업소에는 서울시와 계약한 전문업체가 방문해 건강식품 우선 진열과 표지물 설치를 지원한다.

구 관계자는 “’우리아이 건강키움 존‘ 사업을 통해 어린이가 안전하게 건강식품을 선택할 수 있는 환경이 조성되길 바란다”며 “앞으로도 아동‧청소년의 식습관 개선과 건강 증진을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.