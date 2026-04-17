충남 천안 생산업체 방문…원료 수급·생산 동향 점검

일부 지역 부족 물량은 농협 통해 조정 지원

[헤럴드경제=김선국 기자] 김종구 농림축산식품부 차관이 봄 영농철을 앞두고 농업용 필름 수급 상황 점검에 나섰다.

김 차관은 17일 충남 천안시에 위치한 농업용 필름 생산업체 ㈜삼동산업을 방문해 원료 수급과 생산·공급 동향을 점검하고 현장 애로사항을 청취했다.

이번 점검은 중동 전쟁 여파로 농업용 필름 원료 수급 불안이 이어지는 상황에서 생산 차질 여부를 확인하기 위해 이뤄졌다. 업계는 원료 확보 어려움 속에서도 생산 유지에 주력하고 있는 것으로 나타났다.

농식품부는 본격적인 영농철에 대비해 농촌진흥청과 지방자치단체, 농협 등과 협력해 농자재 수급 상황을 지속 점검하고 있다. 현재까지 봄철 영농 수요 물량은 대부분 확보된 상태다. 일부 재고가 부족한 지역농협에 대해서는 농협경제지주를 통해 물량 확보 및 지역 간 조정이 진행되고 있다.

김 차관은 “농업인의 영농 활동에 차질이 없도록 농업용 필름 등 농자재를 시기별·작목별 수요에 맞춰 안정적으로 공급하겠다”며 “업계도 원료 수급과 생산 안정화에 최선을 다해달라”고 말했다.