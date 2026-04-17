INJ 선물, 비트노미얼 거래소서 기관 거래 6개월 거래실적 보유 시 심사 없이 ETF 허용

[헤럴드경제=유동현 기자] 금융 레이어 1(L1) 블록체인 인젝티브(INJ)가 미국 규제 승인을 받은 선물 상품을 개시했다고 17일 밝혔다.

INJ 선물은 기초 토큰으로 실물 결제되며 월물 만기 구조다. 기관투자자는 전날부터 INJ 선물을 비트노미얼 거래소(Bitnomial Exchange)에서 거래 가능하다. 개인 거래는 비트노미얼의 리테일 플랫폼인 보타니컬(Botanical)을 통해 수주 내에 순차적으로 개방될 예정이다.

인젝티브는 이번 상장에 따라 6개월 뒤 미국 내 상장지수펀드(ETF) 출시가 가능할 전망이다. 미 증권거래위원회(SEC)는 지난해 9월부터 기초자산이 상품선물거래위원회(CFTC) 규제 시장에서 6개월 이상 선물 거래된 실적이 있을 경우, SEC 개별 심사 없이 상품 기반 상장지수상품(ETP) 상장을 허용한다.

에릭 첸 인젝티브 공동 창업자는 “규제된 선물은 현재 미국에서 현물 ETF 자격을 갖추기 위한 선결 요건이다”며 “카나리의 INJ 스테이킹 ETF 신청이 이미 제출됐고, CFTC 규제 거래소에서 선물 거래가 개시된 만큼, 미국 전역의 기관 투자자에게 인젝티브를 제공하기 위한 인프라가 갖춰졌다”고 했다.

마이클 던 비트노미얼 거래소 사장은 “INJ 선물 상장은 트레이더에게 이러한 기술적 비전에 대한 견해를 표현할 수 있는 규제된 수단을 제공하며, SEC의 일반 상장 기준에 따른 현물 ETF 실현을 향한 또 하나의 초석이 된다”고 밝혔다.