성수동 어브스튜디오서 25~26일 운영 전통 음악과 DJ 융합한 크로스오버 공연 야시장 링 던지기와 AI 포토존 설치 예정 왕복 항공권 등 풍성한 럭키드로우 경품도

[헤럴드경제=김명상 기자] 타이완의 독특한 문화와 음식, 여행 콘텐츠를 한자리에서 즐길 수 있는 특별한 팝업 행사가 성수동에서 열린다.

타이완관광청은 오는 25일부터 26일까지 서울 성수동 어브스튜디오에서 ‘2026 타이완 관광로드쇼 - 빛나는 타이완, 24시간 대만족’을 개최한다. 이번 행사는 ‘타이완은 하루 종일 즐길 수 있는 여행지’라는 콘셉트로, 시간대별 관광 콘텐츠를 생생하게 체험할 수 있도록 기획됐다.

현장에는 타이완 관광 및 여행 관련 32개 기관이 참여해 실질적인 최신 여행 정보와 상품을 한자리에서 소개한다. 이와 함께 공연, 체험, 음식, 이벤트 등 다채로운 프로그램이 펼쳐져 관람객은 오감을 자극하는 타이완을 만날 수 있다.

대표 프로그램으로는 타이완 원주민 음악과 현대 일렉트로닉을 결합한 DJ 루니의 무대, 원주민 부족 문화를 보여주는 A-R-T무용단 공연, 대만식 달걀전병 ‘딴빙’ 만들기, 버블티 모양 캔들 제작, 소궁 매듭 팔찌 체험 등이 마련된다.

이번 로드쇼는 타이완관광청의 2026년 홍보 캠페인인 ‘타이완 100 웨이즈(Ways)’ 기조를 반영해 구성됐다. 타이완을 100가지 방식으로 즐기는 방법을 알리는 이 캠페인에 맞춰, 현장에는 야시장 인기 놀이인 ‘링 던지기’를 활용한 체험 공간이 들어선다. 또한 타이완 주요 관광지를 배경으로 하는 AI 포토존을 운영해 현지 여행의 특색을 전달하며, 타이완의 관광 마스코트 ‘오숑’과 기념 촬영 기회도 제공한다.

현장에서는 스탬프 미션을 통해 포인트를 모으면 타이완 맥주, 대만의 대표적인 길거리 음식인 루웨이, 후추 닭 절임 등을 시식할 수 있고, 타이완 관련 퀴즈 및 다양한 이벤트도 즐길 수 있다.

또한 럭키드로우 이벤트를 통해 푸짐한 경품이 제공된다. 1등 당첨자에게 인천-타이베이 왕복 항공권이, 2~5등에게는 호텔 숙박권과 1일 투어 상품 등을 선물한다. 응모권은 모든 부스와 프로그램을 체험하고 스탬프를 완성한 관람객에게 준다.

이번 팝업은 별도 예약 없이 무료 입장이 가능하며, 자세한 일정과 프로그램은 타이완관광청 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

타이완관광청 관계자는 “이번 로드쇼는 타이완 여행을 꿈꾸는 이들에게 특별한 경험을 선사할 것”이라며 “맛있는 음식과 즐거운 음악, 다채로운 체험이 어우러진 ‘빛나는 타이완, 24시간 대만족’ 현장에서 타이완의 매력을 직접 느껴보시길 바란다”고 전했다.