창립 10주년 맞아 대규모 프로모션 오프라인 쇼핑지원금도 지급

[헤럴드경제=정대한 기자] 신세계면세점은 10주년을 맞아 최대 90% 할인, 20만원 쇼핑지원금 제공 등 고객 참여와 쇼핑 혜택을 결합한 대규모 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 이날부터 다음 달 28일까지 온라인몰과 명동점, 인천공항점 등 전 채널에서 동시에 진행된다. 온라인몰에서는 10년간의 판매 데이터와 고객 선호도를 기반으로 선정된 대표 품목 10가지를 대상으로 최대 55% 할인 혜택을 증정한다. 화장품·패션잡화 중심 기획전에서는 최대 90% 할인한다.

명동점은 내·외국인 고객을 대상으로 최대 20만원 규모의 쇼핑지원금을 제공해 실질적인 구매 혜택을 높일 예정이다. 인천공항점에서는 특정 날짜 출국 고객에게 쇼핑지원금을 제공하며, 10년산 주류 구매 시 면세포인트 1만원 페이백도 함께 진행한다.

신세계면세점 관계자는 “창립 10주년을 맞아 고객이 체감할 수 있는 혜택과 참여 요소를 결합한 캠페인을 기획했다”며 “온라인과 오프라인을 연결하는 구조를 강화하는 한편, 향후 온라인몰 리뉴얼과 카테고리 경쟁력 강화, 멤버십 혜택 고도화를 통해 고객 만족도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.