“트럼프 주도로 협상 추진…역사적 전환점” “헤즈볼라 무장해제 필수…남부 10km 주둔 유지” “한 달간 레바논서 직접 대화 요청” “이란 봉쇄·핵 해체 美와 공조 강화”

[헤럴드경제=서지연 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논과의 임시 휴전을 계기로 평화 협정 체결 가능성을 언급하며 협상 기대감을 키웠다.

네타냐후 총리는 16일(현지시간) 안보 관계 장관 회의 직후 공개한 영상 메시지에서 “레바논과 역사적인 평화 협정에 도달할 기회를 맞았다”며 “도널드 트럼프 대통령이 양측을 초청해 본격적인 협상을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

그는 이번 휴전이 이스라엘의 군사적 성과를 기반으로 이뤄졌다고 강조했다. 네타냐후 총리는 2024년 헤즈볼라 요원을 겨냥한 무선호출기 폭발 사건과 미사일 무기고 파괴, 최고지도자 하산 나스랄라 제거 등을 언급하며 “이스라엘이 레바논 내 세력 균형을 완전히 바꿨다”고 주장했다.

특히 “지난 한 달간 레바논으로부터 40여 년 만에 처음으로 직접 대화 요청을 받았다”며 “나는 그 부름에 응답했다”고 말했다. 다만 레바논 대통령의 거부로 양국 정상 간 직접 접촉은 성사되지 못했다고 덧붙였다.

네타냐후 총리는 휴전 기간에도 안보 원칙은 양보할 수 없다는 입장을 분명히 했다. 그는 헤즈볼라의 무장 해제를 평화 협정의 핵심 조건으로 제시하며 “힘을 통한 지속 가능한 평화가 필요하다”고 강조했다.

또 헤즈볼라 측이 요구한 이스라엘군의 국경 밖 전면 철수 요구를 거부하고 “레바논 남부 10km 폭의 확장된 안보 구역에 계속 주둔할 것”이라고 밝혔다. 이어 “헤즈볼라의 로켓 전력은 향후 안보 합의와 영구 평화 협정 과정에서 반드시 해결해야 할 과제”라고 지적했다.

네타냐후 총리는 트럼프 대통령과의 긴밀한 공조도 강조했다. 그는 “최근 이틀간 트럼프 대통령과 대화를 나눴다”며 “트럼프 대통령은 이란에 대한 해상 봉쇄를 지속하고, 잔존 핵 능력을 해체하겠다는 결연한 의지를 보이고 있다”고 전했다.

그러면서 “미국과 공동으로 이란의 위협을 완전히 제거하고, 향후 수년간 우리의 안보와 외교 지형을 근본적으로 바꿀 수 있을 것”이라고 말했다.