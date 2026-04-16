강제 추행 혐의로 조사 중

사진은 기사와 관련 없는 참고용 이미지. [게티이미지뱅크]
사진은 기사와 관련 없는 참고용 이미지. [게티이미지뱅크]

[헤럴드경제=전새날 기자] 서울 일선 경찰서의 한 간부가 성 비위 의혹으로 대기발령 됐다.

서울경찰청은 경찰서 간부 A씨를 전날 대기발령 조치했다고 16일 밝혔다. A씨는 지난 10일 저녁 자신의 부하 직원을 강제 추행한 혐의를 받고 있다.

경찰청에서도 A씨에 대한 조사를 진행 중이다.


newday@heraldcorp.com