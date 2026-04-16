강제 추행 혐의로 조사 중
[헤럴드경제=전새날 기자] 서울 일선 경찰서의 한 간부가 성 비위 의혹으로 대기발령 됐다.
서울경찰청은 경찰서 간부 A씨를 전날 대기발령 조치했다고 16일 밝혔다. A씨는 지난 10일 저녁 자신의 부하 직원을 강제 추행한 혐의를 받고 있다.
경찰청에서도 A씨에 대한 조사를 진행 중이다.
newday@heraldcorp.com
입력 2026-04-16 20:45:02
강제 추행 혐의로 조사 중
[헤럴드경제=전새날 기자] 서울 일선 경찰서의 한 간부가 성 비위 의혹으로 대기발령 됐다.
서울경찰청은 경찰서 간부 A씨를 전날 대기발령 조치했다고 16일 밝혔다. A씨는 지난 10일 저녁 자신의 부하 직원을 강제 추행한 혐의를 받고 있다.
경찰청에서도 A씨에 대한 조사를 진행 중이다.
“남편 마주친 김건희, 구치소로 돌아와 많이 울었다”
[헤럴드경제=채상우 기자] 김건희 여사가 법정에서 윤석열 전 대통령을 마주한 후 많은 눈물을 흘린 것으로 전해졌다. 윤석열 전 대통령 부부를 대리하는 유정화 변호사는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 “김 여사께서 ‘구치소에 돌아와 정말 많이 울었다’고 말씀하셨다”고 두 사람의 대면 상황을 전했다. 유 변호사는 “여사님께서는 입정 이후 곁눈질로 대통령님을
“月3천 벌었는데” 채널 삭제된 유명 유튜버…“현재는 지게차 운전, 수입 반토막”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 구독자를 70만명까지 보유했던 유튜버 최고기가 운영하던 유튜브 채널이 하루 아침에 사라진 뒤 근황을 공개했다. 14일 방영된 TV조선 ‘X의 사생활’에서는 이혼 7년 차 최고기와 전 부인인 유튜버 유깻잎이 출연했다. 2005년부터 아프리카TV를 시작한 최고기는 경력 21년의 ‘베테랑 인터넷 방송인’이다. 그는 주로 게임 관련 콘텐츠로 인기를 끌어 2018년에는 그의 채널 구독자가 70만 명에 이를 정도로 인기를 끌었다. 그는 한 달에 2000만~3000만원까지 수익을 올렸다며 “결혼 초반에는 돈이 많았다”고 했다. 그러나 게임사에서 저작권 신고를 하면서 2018년 채널이 삭제됐다. 당시 두 살 배기 딸이 있었는데, 한 순간 수입이 절반 이하로 떨어지게 된 것. 이후 유튜브에서 육아 채널, 요리 채널 등을 만들어 다시 운영했지만, 현재 구독자는 각각 10만명대로 과거만큼은 이르지 못하고 있다. 최고기는 “채널 폭파 이후 많은 생각이 들었다”며 “미래를 대비해
“봄 날씨 너무 좋다했더니” 역대 최고 지독한 날씨 온다…올 여름, 단단히 각오해야 [지구, 뭐래?]
날씨 좋다는 얘기가 절로 나오는 요즘 날씨. 선선한 바람과 적당한 온도, 구름 사이로 내리쬐는 햇볕의 따뜻한 기운까지. 이는 기록적인 추위를 기록한 1월과는 상반된 2월의 따뜻한 겨울, 이어 3월 내내 따뜻한 기온이 이어졌기 때문이다. 이렇다 할 꽃샘추위도 나타나지 않았다. 3월 둘째 주부터 최고기온이 15도를 넘나들더니, 중순부터는 20도 내외의 기온이 이어졌다. 미세먼지는 여전했지만, 비 오거나 흐린 날이 많지 않았다. 틀린 얘기는 아니다. 하지만 3월은 유독 날씨 변동성이 큰 계절이다. 지난해만 해도 일정하게 따뜻한 기온이 유지되지 않았다. 예컨대, 지난해 3월 중순 서울에는 때아닌 폭설이 내려, 시민들의 불편이 커지기도 했다. 올해는 봄 날씨가 따뜻하다 보니, 벚꽃도 유독 일찍 찾아왔다. 이른 주말, 토요일에 비 소식이 예고됐지만 예상 강수량에 미치지 못하며 낮 동안 하늘이 맑았다. 벚꽃 명소는 나들이객으로 붐볐다. 주말, 그리고 맑은 날씨와 만개한 벚꽃 등 어려운 조건이 맞
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하