유입경로 등 조사

[헤럴드경제=전새날 기자] 인천국제공항 제1여객터미널 입국장 인근에서 마약이 든 봉투가 발견됐다.

인천국제공항공사는 보안요원이 하얀 가루가 든 봉투를 발견해 경찰에 신고했다고 16일 밝혔다.

관계기관에서 출동해 해당 봉투를 수거한 뒤 내용물의 성분을 조사한 결과 코카인으로 파악됐다. 양은 10ｇ 미만이었다고 한다.

경찰 등 관계기관은 마약 소지자와 유입 경로 등을 조사 중이다.