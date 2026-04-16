전세 사기로 고소 위기 몰리자 해외로 도주

[헤럴드경제=전새날 기자] 전세 사기로 고소 위기에 몰리자 해외로 달아났던 현직 검찰수사관이 도주 약 반년 만에 현지에서 붙잡혔다.

경기 화성동탄경찰서는 사기 혐의로 피소된 서울중앙지검 수사관 A씨를 검거했다고 16일 밝혔다.

A씨는 화성 동탄신도시 일대에 주거용 오피스텔 등 70여 채를 보유하고 있는 임대인이다. 여러 임차인의 보증금을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

임차인들은 전세 계약이 만료됐는데도 각각 1억여원의 보증금을 돌려받지 못했다고 주장하며 잇달아 고소장을 냈다. 경찰이 접수한 고소장은 총 20건이다. 피해금은 26억원에 달한다.

A씨는 임차인들로부터 법정 대응을 예고하는 문자메시지를 받은 뒤 검찰에 휴직계를 내고 지난해 9월 27일 필리핀으로 달아났다.

경찰은 A씨의 여권을 무효화하고 인터폴 적색수배를 했다. 또 필리핀 코리안 데스크와 협력해 추적을 계속해나갔다.

그 결과 A씨는 지난 15일 필리핀 세부 소재 은신처에서 현지 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 필리핀 당국과의 협의를 통해 국내로 강제 송환한 뒤 수사에 나설 예정이다.