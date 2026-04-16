입장문 통해 현 방식의 건립사업은 더 이상 추진할 수 없다 못박아

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시가 방성1리 주민들의 종합장시설 유치신청 철회와 관련, 16일 입장문을 통해 안타까움을 표명했다.

양주시는 화장 수요 증가에 따른 시민 불편을 해소하고, 안정적인 장사 서비스를 제공하기 위해 종합장사시설 건립을 추진해 왔다고 배경을 설명한 뒤 디만 당사자인 방성1리의 유치신청이 철회된 이상 이 사업의 추진은 법적·행정적 요건이 성립될 수 없게 되었으며, 이에 따라 현 방식의 건립사업은 더 이상 추진할 수 없음을 말씀드린다고 밝혔다.

양주시의 종합장사설 사업은 시민 참여형 공개모집을 통해 방성1리 등 6개 마을 주민들의 자발적인 유치 신청으로 시작되었으며, 양주시 종합장사시설 건립추진위원회 심의를 거쳐 해당 부지를 사업 대상지로 선정한 바 있다.

하지만 사업 추진 과정에서 다양한 의견이 제기되고 지역 내 갈등이 지속되는 가운데, 방성1리 주민들은 고민 끝에 결국 유치신청을 철회했다.

김금숙 양주시 사회복지과장은 “선뜻 받아들이기 어려운 시설임에도 불구하고, 지역과 공동체를 위해 유치를 결단해 주셨던 주민들이 철회를 결정, 매우 안타깝고 무거운 마음으로 받아들이고 있다”면서 “아울러 평온한 작별의 공간이 마련되기를 기대하셨던 시민 여러분의 아쉬운 마음에도 깊이 공감한다”고 전했다.

그러면서 “그동안 사업 추진을 위해 힘써주신 방성1리 주민 여러분과 건립추진위원회, 그리고 시정에 관심을 가져주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다.