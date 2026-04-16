인재양성·기술개발·현장 적용 전주기 통합 체계 구축

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 제주특별자치도와 공동으로 항공우주 산업 경쟁력 강화 협력에 나섰다.

인천시는 16일부터 17일까지 제주 한라대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘인천–제주 간 RISE 협업 회의’에 참석해 항공우주 산업 연계 협력과 지역 맞춤형 인재양성 방안을 논의했다.

이번 회의는 양 지역 항공우주 분야 주요 기관과 대학이 참여해 정부의 ‘5극 3특’ 지역균형발전 정책 대응을 위해 추진됐다.

특히 인천의 산업·기술·교육 기반과 제주의 실증 및 운영 환경을 연계해 인재양성부터 기술개발, 현장 적용까지 이어지는 전주기 협력체계 구축이 핵심 목표로 제시됐다.

인천은 항공우주 산업의 생산·기술·인재가 집적된 거점으로 산학연 협력과 전문인력 양성에 강점을 지니고 있다. 제주는 실증과 운영 환경에 특화된 지역이다.

따라서 양 지역은 기능적 차별성을 바탕으로 역할을 분담하는 협력 구조를 구체화했다.

회의에서는 인천항공우주산학융합원과 제주산학융합원이 주제 발표를 통해 고교-대학-군-취업-재직자 교육으로 이어지는 ‘사다리형 교육체계’ 운영 사례를 공유했다.

이를 바탕으로 산업 수요 기반 인재양성 체계 구축과 협력 방향에 대한 논의가 이어졌다.

또한 양 지역은 공동선언문에 서명하며 인재양성, 기술개발, 현장 적용을 아우르는 협력체계의 실행 기반을 공식화했다.

인천시는 이번 협력을 계기로 대학·기업·지역이 참여하는 협력 기반을 더욱 강화하고 교육과 연구개발, 현장 적용이 유기적으로 연결되는 체계를 고도화해 항공우주 분야 국가 전략산업 경쟁력 확보를 선도해 나간다는 방침이다.