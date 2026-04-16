[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 백혈병소아암 환아의 완치와 건강회복을 응원하기 위한 2026 무등산 더블하트 국제트레일런 대회가 오는 19일 광주 무등산 일원에서 개최된다.

(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회(이사장 최영준), 화순군체육회. ㈜CUK컴퍼니가 공동주최하는 이번 대회는 참가신청한 600여명의 러너들이 이날 오전 7시 조선대학교 대운동장을 출발해 지정된 무등산 트레일런 코스를 거쳐 오후 6시까지 출발지점으로 되돌아오는 방식으로 진행된다.

이번 트레일런은 완주 거리에 따라 울트라(47km), 챌린지(36km), 힐링(16km) 세 코스로 나뉘어 진행된다.

참가자가들은 신청 시 선택한 코스를 완주하게 된다. 백혈병소아암협회의 로고인 더블하트를 대회명으로 사용한 올해 제2회 국제트레일런은 특별히 참가비 중 일정 금액을 백혈병소아암 환아의 치료비 및 돌봄을 위한 후원금으로 기부하는 나눔의 의미도 담고 있다.

이번 대회는 유네스코 지질공원인 무등산 국립공원의 환경 보호를 위해 ‘일회용품 제로(Zero Plastic)’ 원칙을 세워 참가자들에게 개인 컵 소지를 의무화하고, 지정된 트레일런 코스의 산림 식생보호와 혼잡을 방지하기 위해 참가자들을 10명씩 1분 간격으로 순차 출발하는 웨이브 스타트방식을 도입해 진행된다.

최영준 이사장은 “무등산길을 걷고 달리며 완주하는 러너들의 에너지가 투병중인 환아들에게도 큰 희망의 메시지로 전달될 것”이라고 말했다.