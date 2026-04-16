복지부·과기정통부, 상반기 중 세부 실행계획 포함 ‘AI 복지·돌봄 혁신 로드맵’ 발표

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 돌봄 위기를 기회로 전환하는 것을 목표로 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반의 ‘스마트 홈’ 모델 도입, 연구개발부터 제도 연계까지 전주기 지원체계 구축을 추진한다.

보건복지부와 과학기술정보통신부는 16일 열린 ‘제7회 과학기술관계장관회의’에서 관계부처 합동으로 수립한 ‘AI 돌봄기술 전주기 지원 전략’을 발표했다.

이번 전략은 그간 과학기술 도입에 대한 정책적 관심이 상대적으로 저조했던 돌봄 분야의 정책 패러다임을 전환하기 위해 수립됐다.

3대 전략의 세부 내용을 보면, 돌봄 서비스 혁신모델 마련을 위해 정부는 AI·IoT 등 첨단기술을 활용해 개인별 상태와 필요에 따른 맞춤형 돌봄, 위험을 사전에 감지하는 예방 중심 돌봄을 구현할 계획이다.

재가 돌봄 분야에는 다양한 기기·장비가 AI와 연동되는 ‘스마트 홈’ 모델을 도입해 안전·건강·정서 지원 서비스를 제공한다.

장기요양시설 등에는 ‘스마트 시설’ 모델을 도입해 돌봄 종사자 업무부담을 경감하고 서비스 품질도 개선한다.

다음으로 돌봄기술의 개발·실증 및 확산 지원을 위해 정부는 돌봄 현장에서 실제 활용되는 기술을 개발하기 위해 연구개발(R&D)부터 실증·사업화·제도 연계까지 이어지는 전주기 지원체계를 구축한다.

단기적으로는 기술성숙도가 높은 AI·IoT 등을 중심으로 3년 내 현장 적용이 가능한 기술개발을 추진하고, 중장기적으로는 로봇공학(로보틱스)과 결합된 ‘피지컬 AI’ 개발을 통해 이동·돌봄 보조 등 물리적 돌봄행위를 지원하는 고도화된 기술로 확대할 계획이다.

마지막으로 법·제도 정비와 현장역량 강화를 위해 AI 돌봄을 위한 법·제도를 정비하고 현장의 디지털 역량을 강화한다.

돌봄현장에서 누구나 안심하고 AI를 활용할 수 있도록 법적 근거와 AI 윤리 가이드라인을 수립하고, 디지털·AI 대전환(DX·AX)이 가속화될 수 있도록 기술적 역량을 보유한 현장 전문인력을 양성하고 정보취약계층을 대상으로 활용 능력을 기르는 교육을 제공할 계획이다.

복지부는 전문가 토론회, 현장 공청회 등을 거쳐 세부 실행계획을 포함한 ‘AI 복지·돌봄 혁신 로드맵’을 올 상반기 내 공표할 계획이다. ‘AI 복지·돌봄 혁신 로드맵’에는 돌봄기술 이외에도 복지행정 혁신방안도 추가될 예정이다.

이스란 복지부 제1차관은 “초고령사회에 따른 돌봄 인력 부족 문제를 급속히 발전하는 AI 기술로 완화해 지속 가능한 돌봄을 실현할 필요가 있다”며 “AI·IoT 등 기술을 활용해 돌봄의 질을 높이고 돌봄 종사자의 업무 부담을 경감하겠다”고 밝혔다.