‘아름인도서관’ 7개 군부대 개관

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 육군본부와 군장병을 위한 복지 및 문화 지원 방안에 대해 의견을 교환하는 간담회를 가졌다고 16일 밝혔다.

간담회에는 김규하 육군참모총장, 장희열 육군본부 인사참모부장, 박창훈 신한카드 사장 등 관계자들이 참석한 가운데 서울 용산 로카우스 호텔(舊 육군 용사의 집)에서 16일 진행됐다.

육군본부는 신한카드가 추진해 온 군부대 내 ‘아름인도서관’ 설립 등 장병 대상 금융·복지 서비스 제공에 대해 감사의 의미로 기념품을 전달했으며, 양측은 지속적인 군장병 복지 및 문화 지원과 관련한 사항에 대해 의견을 나눴다.

신한카드는 사회공헌 사업인 ‘아름인도서관’을 2019년부터 꾸준히 지원, 육군 제1군단, 육군 수도군단, 제1보병사단 등 현재까지 총 7개 군부대에 도서관을 개관했다. 친환경 시공과 디지털 기기 등 변화하는 병영 환경에 맞춰 설계된 도서관은 장병들이 이용하는 자기계발 및 휴식 공간으로 활용되고 있다.

올해 개관 예정인 익산 육군 부사관학교와 인제 제12보병사단 도서관은 장병 자녀들을 위한 문화 공간 수요까지 반영해 가족 단위 이용이 가능한 복합 문화공간으로 조성될 계획이다. 오는 8월에는 군장병 1천여 명을 초청해 마술 공연을 진행하는 등 군인들의 문화·여가를 지원하는 프로그램도 확대한다는 계획이다.

한편 신한카드는 신한은행과 함께 나라사랑카드 3기 사업에 참여, ‘신한 나라사랑카드’를 발급하고 있다. 앞서 1기(2007년~2015년) 사업에 단독으로 참여했던 경험을 살려 차별화된 서비스를 제공한다는 구상이다.

핵심 혜택으로 결제금액 관계없이 P.X(군마트) 이용시 매일 20% 할인이 적용되며, 소액∙반복 결제가 많은 장병들의 소비 패턴을 고려해 건당 3만원 미만 결제건에 대해 최대 월 3만원까지 할인 한도를 제공해 혜택을 강화했다. 편의점 20% 할인, 대중교통 이용 20% 캐시백을 비롯해, 통신∙배달∙모빌리티∙OTT∙패션 등 20대가 선호하는 업종 전반에 걸친 할인 혜택을 담고 있다. 또한 대한민국 국토 형상과 장병 본인의 이름을 적용한 카드 플레이트 디자인으로 상징성을 강화했다.

신한카드 관계자는 “아름인도서관 지원을 통해 군장병들의 노고에 감사함을 전하기 위해 노력해왔다”며 “앞으로도 군과의 협력을 바탕으로 나라사랑카드 등 군인들의 금융 편의성과 복지 향상을 위한 금융의 역할을 지속할 계획”이라고 말했다.