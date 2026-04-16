19~21일 인도·21~24일 베트남 방문 인도·베트남 비즈니스 포럼 개최

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 19일부터 5박 6일 일정으로 인도, 베트남을 국빈 방문한다.

위성락 국가안보실장은 16일 춘추관에서 기자회견을 열고 이같은 사실을 밝혔다.

이 대통령은 우선 19일부터 21일까지 나렌드라 모디 인도 총리의 초청으로 인도 뉴델리를 방문한다. 우리나라 대통령의 인도 방문은 8년 만이다.

이 대통령은 모디 총리와 정상회담, 양해각서(MOU) 교환식, 공동 언론 발표를 진행한다. 이어 이 대통령은 이후 모디 총리 주최 오찬과 한·인도 경제인 대화 및 비즈니스 포럼에 참석한 뒤 국빈 만찬으로 일정을 마무리한다.

위 실장은 “정상회담을 통해 한국-인도 특별전략 동반자 관계 전반에 대해 심도있는 논의가 이어질 것으로 기대된다”면서 인도 방문의 기대 성과로 ‘글로벌 사우스 외교의 본격적인 가동’을 기대했다.

위 실장은 “인도는 우리의 국익 중심 실용 외교 외연 확장해 나가는 데 있어 핵심적 파트너”라며 “이번 국빈 방문을 통해 한·인도 간 특별전략적동반자 관계를 전방위적으로 강화하고, 호혜적·전략적 협력 확대를 위한 비전을 제시할 것”이라고 설명했다.

또 “한·인도 포괄적경제동반자협정 개선 협상 가속화로 2030년까지 양국 교역액 500억불 달성을 위한 발판을 마련하고 조선·해양, 금융, AI(인공지능), 방산 등 전략 분야에서 우리의 강점을 살린 신규 협력 사업을 통해 양국 경제협력의 새로운 장을 열어나갈 것”이라며 “우리 중소기업의 진출 물꼬를 트고 우리 기업들이 인도에서 안정적으로 활동하도록 적극 지원하고자 한다”고 했다.

아울러 “중동 전쟁 등으로 격변하는 국제 정세 속에서 에너지 공급망 관련 긴밀한 공조를 유지하고 한반도와 역내 평화를 위해 건설 협력을 이어가자는 의지를 확인할 것으로 기대한다”고 했다.

인도 방문을 마친 이 대통령은 21일부터 24일까지 3박4일 일정으로 하노이를 방문한다. 이달 초 출범한 베트남 신임 지도부의 첫 국빈 행사이며, 지난해 8월 또럼 당 서기장의 방한 이후 8개월 만에 성사된 답방이다.

이 대통령은 21일 하노이에 도착한 뒤 22일 동포 간담회로 일정을 시작한다. 이 대통령은 호치민 묘소에 헌화한 뒤 베트남 지도부와 공식 환영식을 갖는다.

이어 또럼 당 서기장과 정상회담을 갖고 양해각서 교환식과 공동 언론발표, 국빈 만찬 등 일정을 소화한다. 23일에는 팜민찐 총리와 면담하고, 쩐타인먼 국회의장과 오찬을 함께 한다.

이후 한·베트남 비즈니스 포럼에 참석해 양국 경제계 대표 인사들과 교류하며 교역 투자 확대 방안 등을 논의한다. 24일에는 또럼 당 서기장과 유네스코 세계문화유산인 탕롱 황성을 시찰한 뒤 귀국길에 오른다.

위 실장은 베트남 방문 기대 성과로 ▷상호 방문 조기 실현을 통한 최상의 파트너십 구축 ▷한·베트남 전략적 경제협력 고도화 ▷한·베트남 간 미래 지향적 협력 증진 등을 꼽았다.

위 실장은 특히 “2030년까지 양국 교역액 1500억달러를 달성하기로 하고 상호 관심 품목 교역 활성화 조치를 공조하고 인프라, 원전 등 국가발전 핵심 분야에서 베트남과 호혜적·전략적 협력을 강화해나가고자 한다”며 “글로벌 불확실성이 커지는 가운데 에너지와 공급망 안정, 핵심광물 협력 등 경제·안보 파트너십 소통도 강화한다”고 설명했다.