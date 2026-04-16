배너 링크, 앱푸쉬 기능도 제공하지 않아…정부, “클릭하지 말 것” 당부

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 ‘고유가 피해지원금’과 관련해 지급대상·금액 안내, 카드 사용 승인·신청 등의 다양한 문자결제사기(스미싱) 공격이 예상됨에 따라 특별한 주의를 당부했다.

행정안전부는 고유가 피해지원금과 관련된 ‘인터넷 주소 바로가기(URL·링크)’가 포함된 문자와 사회관계망(SNS)는 일절 발송하지 않는다고 16일 밝혔다.

정부·카드사·지역화폐사는 URL과 유사한 기능을 하는 배너 링크, 앱푸쉬 기능도 제공하지 않을 방침이다.

이용자는 스미싱 피해예방을 위해 국민비서 사전 알림서비스를 활용하고, 출처가 불분명하거나 URL이 포함된 의심스러운 문자와 알림은 클릭하지 않고 신중히 살펴봐야 한다고 행안부는 밝혔다.

한국인터넷진흥원 ‘스미싱 확인서비스’를 통해 스미싱 여부를 확인할 수 있고, 118상담센터를 통해 상담받을 수 있다.

만약, 스미싱 피해가 발생한 경우 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 신고대응센터로 피해 신고를 할 수 있다.

이와 함께 정부는 이용자의 경각심을 높이기 위해 지난 10일부터 각 통신사 명의로 ‘스미싱 피해예방 문자’를 순차 발송하고 있다.

고유가 피해지원금 비대면 신청 시 신청페이지에 스미싱 ‘주의’ 안내문구를 포함하고, 어르신 등 디지털 취약계층을 위해 은행과 행정복지센터를 통한 대면 신청 시 스미싱 ‘주의’ 안내도 병행한다.

경찰청·금융감독원·한국인터넷진흥원 등을 통해 스미싱 공격에 대응할 수 있도록 모니터링을 강화하고, 피해신고 시 즉시 수사에 착수하는 등 신속 대응체계도 운영할 방침이다.