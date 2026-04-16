- 임산물 생산기반 조성사업 공모…총 258억원 규모 6월 19일까지 접수

[헤럴드경제= 이권형기자] 임산물생산단지의 규모화·현대화로 임업인의 경영 여건 개선과 임산업 경쟁력이 강화된다.

산림청은 단기소득 임산물을 생산하는 임가의 경영기반 확충을 위해 ‘2027년 임산물 생산단지 규모화 공모사업’을 추진한다고 16일 밝혔다.

이번 공모사업은 지원대상 임산물(약용·약초류, 산나물류, 버섯류, 관상산림식물류 등)을 생산하고 있는 임업후계자, 독림가, 신지식임업인, 생산자 단체를 대상으로 한다.

지원분야는 ▷산림작물생산단지 조성사업 ▷산림복합경영단지 조성사업 등 2개 분야이며, 지원 규모는 개소별 총사업비 기준 1억 원에서 7억원까지(국비 40%) 지원하며, 총 258억원 규모로 추진한다.

공모사업 참여를 희망하는 임가는 사업 대상지가 속한 시·군·구에 오는 6월 19일까지 신청할 수 있으며 전문위원들의 검토･심의를 거쳐 선정된 경우 2027년도에 보조금을 지원는다.

산림청 이상익 산림산업정책국장은 “임산물생산단지의 규모화·현대화 지원사업을 통해 임산물 생산성 향상 및 임가소득 증대의 계기가 되길 기대한다”며 “임업인의 경영 여건 개선과 임산업 경쟁력 강화를 위한 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.