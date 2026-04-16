[헤럴드경제=김희량 기자] 부영그룹이 국가유공자들의 주거환경 개선을 위한 노후주택 보수 지원 사업을 29년째 이어오며 주목을 받고 있다.

부영그룹은 1997년부터 대한주택건설협회와 국가보훈부가 추진하는 국가유공자 노후주택 보수 지원 사업에 참여하기 시작했다. 사업은 국가보훈부가 추천한 국가유공자 가구를 대상으로 건설사가 보수 비용을 부담해 열악한 주거환경을 개선하는 사회공헌 사업이다.

이를 통해 부영그룹은 총 35가구의 주택 보수를 마쳤다. 이 공로를 인정받아 대통령 표창을 비롯해 국가보훈처장 감사패 등을 수상한 바 있다.

부영그룹 관계자는 16일 “국가를 위해 헌신한 국가유공자들의 주거환경 개선에 도움이 되고자 사업에 참여해 왔다”며 “앞으로도 국가유공자에 대한 예우와 지원을 위한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.

부영그룹은 주택 보수 사업 외에도 지난 2023년 나라를 위해 헌신한 국가유공자들을 위해 국가보훈부 ‘제복의 영웅들’ 프로젝트를 후원했다. 훈련 중 순직한 공군 조종사의 유자녀들을 지원하는 공군 하늘사랑장학재단에 100억원을 기부했다.