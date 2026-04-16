국비 7.5억 포함 총 19.5억 확보 화학소재 분석 등 장비 7종 구축

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] (재)울산테크노파크(원장 조영신)가 중소벤처기업부가 주관 ‘2026년도 테크노파크 생산장비 고도화 지원사업’ 공모에 선정돼 국비 7억5000만원을 포함해 총 19억5000만원의 사업비를 확보했다.

울산테크노파크는 글로벌 환경·안전 규제강화 및 기술 무역장벽에 대응하기 위해 이번 사업을 통해 확보한 예산으로 화학소재 분석 및 부품 안전성 평가 핵심 장비 7종을 신규로 도입해 지역 중소기업의 제품 신뢰성 검증 및 글로벌 시장 진출 지원에 활용한다.

이들 장비는 내연기관 부품 제조 중심의 지역 중소기업이 친환경·미래차 산업으로 전환하는 과정에서 겪는 기술 검증 공백을 해소하고, 중소기업이 제품 신뢰성을 객관적으로 인증 받아 국내외 거래선까지 확보하는 데 큰 도움이 될 것으로 보인다.

울산테크노파크 관계자는 “이번 사업으로 도입하는 분석·평가 인프라를 고가의 장비 도입이 어려운 지역 중소기업에 제공함으로써 글로벌 환경·안전 규제에 효과적으로 대응하면서 기업의 기술 경쟁력도 높여 나갈 것”이라고 말했다.