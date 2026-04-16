임직원 사내기부로 재원마련

LG유플러스는 오는 20일 장애인의 날을 맞아 500만원을 시각장애인 가구의 긴급 의료로 지원한다고 16일 밝혔다. 이는 임직원 기부 프로그램 ‘천원의 사랑’을 통해 마련한 금액이다.

LG유플러스에 따르면 이번 지원을 통해 도움을 받게 된 이는 선천성 시각장애인 부부로, 한 살짜리 아이를 뒀다. 부부의 아이는 최근 낙상 사고를 겪었는데, 후유증의 우려가 있어 소아신경과 진료와 운동 치료, 신경 발달 치료, 언어 치료 등을 최소 1년 이상 받아야 하는 상황이다. 이에 LG유플러스는 한국시각장애인연합회와 협력해 긴급 의료비를 지원하기로 결정했다.

천원의 사랑은 LG유플러스 임직원들이 자발적으로 참여하는 사내 기부 프로그램으로, 2016년 시작했다. 매월 1000원 이상 금액을 선택해 급여 공제 방식으로 기부한다. 지난해 12월 기준 누적 기부금이 3억원을 돌파했다고 LG유플러스는 설명했다.

LG유플러스는 올해 천원의 사랑 후원을 장애인 중심으로 진행한단 방침이다. LG유플러스는 장애인뿐만 아니라 공공안전종사자의 안녕한 삶 지원, 환경 문제 및 통신사업의 그림자 해소를 3대 축으로 삼고 사회공헌 사업을 펼치고 있다. 신태종(왼쪽) LG유플러스 책임은 “천원의 사랑에 함께하며 작은 나눔이 모여 큰 힘이 될 수 있다는 것을 다시 느꼈다”고 말했다. 차민주 기자