어린이 등 연령대별 4개 부문 선정 선정 도서 읽고 소통하며 독서 진흥

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산도서관은 도서관의 날(4월 12일)과 도서관 주간(4월 12~18일)을 기념해 16일 오후 3시 도서관 1층 대강당에서 김두겸 울산시장과 염기성 울산광역시교육청 부교육감, 도서관 관계자, 시민 등 200여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 울산 올해의 책 선포식’을 개최한다.

‘올해의 책’ 사업은 시민들이 ▷어린이 ▷청소년 ▷성인 ▷울산 등 4개 부문 각 1권씩 4권의 선정도서를 읽고 소통하는 독서진흥 운동으로, 울산시 22개 공공도서관이 공동 추진하는 사업이다.

선포식에서는 지난해 12월 공모를 통해 도서를 추천받아 도서선정추진단의 심사와 온라인 시민 선호도 조사를 거쳐 선정한 도서가 소개된다.

선정된 ‘올해의 책’은 ▷어린이 부문 ‘4x4의 세계’(조우리) ▷청소년 부문 ‘도넛을 나누는 기분’(김소형 외) ▷성인 부문 ‘안녕이라 그랬어’(김애란) ▷울산 부문 ‘아웃렛’(송광용)이다.

이날 ‘작가와의 만남’ 시간에는 어린이 부문 선정도서 ‘4x4의 세계’의 조우리 작가와 울산 부문 선정도서 ‘아웃렛’의 송광용 작가가 참가해 독자들과 소통한다.

울산도서관은 이날 선포식을 시작으로 ‘올해의 책’을 연계한 독서수업, 별빛 책마당 등 다양한 독서문화 프로그램을 운영한다.