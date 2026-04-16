서울시 ‘아이 동행 UP 프로젝트’ 2030년까지 5년간 총 1.9조원 투입

서울시가 방학 때 맞벌이 가정의 아이 점심을 챙겨주는 ‘방학점심캠프’를 운영한다. 손주돌봄수당의 지원 대상은 현행 2세에서 초등 1~2학년으로 확대한다. 아침·야간·주말에 이용할 수 있는 ‘틈새돌봄’ 서비스도 강화한다.

서울시는 16일 이 같은 내용을 담은 ‘서울아이 동행(童幸) UP(업) 프로젝트’를 발표했다. 오세훈 서울시장은 이날 기자설명회에서 “서울아이 동행 UP 프로젝트는 우리 아이들의 미래를 향한 가장 가치 있는 ‘응원’이자 확실한 ‘투자’”라며 “서울시는 아이가 행복하고 부모는 안심할 수 있도록 아이돌봄을 전면 업그레이드하고, 아이들의 웃음소리가 서울 전역에 울려 퍼질 때까지 부모의 마음으로 현장을 살피겠다”고 말했다.

서울시는 프로젝트를 통해 ▷내 집 근처 아이동행UP ▷틈새·밀착 아이동행UP ▷배움 더하기 아이동행UP ▷몸·마음건강 아이동행UP, 4대 분야 16개 과제를 추진한다. 이를 위해 2030년까지 5년간 1조8796억원을 투입한다.

먼저 서울시는 방학 중 초등학생 자녀의 점심 문제를 해결하기 위해 ‘방학 점심캠프(가칭)’를 새롭게 선보인다. 이번 여름방학부터 지역아동센터·키움센터 200곳에서 4000명을 대상으로 시범운영을 시작한다. 2030년까지 1만2000명 규모로 단계적으로 확대한다.

또 학부모의 일·가정 양립을 위해 아침·야간·주말·긴급·일시 ‘초등 틈새돌봄’도 강화한다. 지역아동센터와 키움센터는 ‘방학 조기돌봄’을 현재 419곳에서 2030년 600곳으로 확대한다. ‘아침돌봄 키움센터’는 올해 30곳에서 2030년 구별로 2곳씩 총 50곳으로 늘린다. ‘방학 조기돌봄’은 오전 8시부터 아이를 맡기는 서비스다.

야간·교대 근무 등 다양한 근로형태를 고려해서 오후 10시부터 자정까지 연장 운영하는 ‘야간돌봄’ 시설은 현재 52곳에서 2030년 235곳으로 확대한다. 지역아동센터, 키움센터를 활용한 ‘토요돌봄’ 시설은 2030년 320곳까지 늘린다.

자녀를 돌봐주는 조부모에게 월 30만 원의 돌봄수당을 주는 ‘서울형 손주돌봄 수당’의 지원 대상을 확대하고 지원 문턱은 낮춘다. 현재 2세 영아(24~36개월)인 지원 대상을 초등학교 1~2학년(24~84개월)까지 단계적으로 확대한다. 생활비 수준 등을 고려해서 지원 가정의 소득 기준도 기존 중위소득 150%에서 180% 이하로 완화한다. 박병국 기자