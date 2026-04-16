[헤럴드경제=서정은 기자] 건설공제조합이 법무법인(유한) 율촌과 건설현장에서 중대재해를 예방하고, 효율적인 대응서비스를 구축하는 업무협약(MOU)를 체결했다고 16일 밝혔다.

협약식에는 봉영근 건설공제조합 금융사업본부장, 정유철 율촌 중대재해공동센터장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다. 조합이 보유한 금융 및 공제분야의 전문 역량과 율촌의 특화된 법률 전문성을 결합해 조합원사들의 경영리스크를 최소화할 방침이다.

양 기관은 ▷건설현장 중대재해 예방 및 안전체계와 사고대응 서비스 구축 ▷중대재해 관련 최신 판례 및 법령 개정 동향 등 정보 교환 ▷양 기관의 전문성을 활용한 교류·협력 분야 개발 등에 대해 긴밀히 협력하기로 했다.

율촌 측은 “그동안 쌓아온 중대재해 분야의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로, 조합원사들이 안전보건 경영 체계를 안정적으로 운영할 수 있도록 최적의 법률 서비스를 제공할 것”이라고 했다.

조합 관계자도 “앞으로도 건설현장 사고예방과 안전문화 확산을 위해 다양한 지원 방안을 모색하겠다”고 말했다.