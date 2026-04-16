하반기부터 한화포레나 단지에 순차 적용

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 에너지 기업 E1과 손잡고 공동주택 전기차 충전 인프라 경쟁력 강화에 나선다. 전기차 보급 확대에 발맞춰 아파트 단지 내 충전 편의성과 안전성을 동시에 끌어올리겠다는 전략이다.

㈜한화 건설부문은 지난 15일 서울 장교동 한화빌딩에서 E1과 ‘공동주택 전기차 충전 인프라 경쟁력 제고를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 올해 국내 전기차 누적 등록 대수가 100만대를 돌파할 것으로 전망되는 가운데, 양사가 보유한 기술력과 운영 역량을 결합해 공동주택 충전 환경을 개선하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 ㈜한화 건설부문은 국내 최초 천장형 전기차 충전시스템 ‘EV에어스테이션’의 공급과 기술 지원을 맡고, E1은 충전 시스템 운영과 관리, 서비스 제공을 담당한다.

‘EV에어스테이션’은 지능형 전력분배 기술을 적용해 하나의 충전기로 최대 3대 차량을 동시에 충전할 수 있는 것이 특징이다. 기존 바닥 설치형 대비 커넥터 이동과 걸림 문제를 줄이고 주차 공간 활용도를 높였다. 또한 ▷화재감지 센서 ▷화재감지 카메라 ▷배터리-충전기 간 정보 교환이 가능한 PLC(Power Line Communication) 기능을 탑재해 전기차 충전시설의 화재 안전 문제를 개선한 솔루션으로 평가받고 있다.

여기에 E1의 충전 서비스 운영 역량이 더해지면서, 충전 정보 제공은 물론 결제·정산 시스템까지 통합된 서비스를 입주민에게 제공할 예정이다. 해당 솔루션은 올해 하반기부터 한화포레나 단지에 점진적으로 적용된다.

E1은 국내 LPG 사업을 선도해온 친환경 에너지 기업으로, 최근에는 LNG 발전과 신재생에너지, 수소, 전기차 충전 사업 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

김민석 ㈜한화 건설부문 건축사업본부장은 “이번 협업을 통해 한화포레나 입주민들에게 가장 안전하고 편리한 전기차 충전 인프라를 제공할 것”이라고 밝혔다. 김수근 E1 영업본부장도 “충전 설비 공급사와 에너지 사업 운영자의 협력을 바탕으로 최고의 충전 서비스를 제공하겠다”고 말했다.